Messi en vivo: ¿Quién gana hoy el Inter Miami vs New York RB? Resultado de la MLS 2026

El astro argentino busca reencontrarse con la victoria en el certamen tras empatar en la inauguración de su estadio

Inter Miami vs New York RB, en vivo el partido de la MLS | Claro Sports

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Hola, hola amigo y amigas de Claro Sports, gracias por seguir nuestro minuto a minuto del partido entre el Inter Miami y New York Red Bull en el Nu Stadium, en una semana más de la MLS 2026, donde Las Garzas buscan su primera victoria en su nueva casa.

Lionel Messi en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs New York RB

El partido entre el Inter Miami y el conjunto de la Gran Manzana está pactada para llevarse a cabo este sábado 11 de abril en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

MLS 2026: alineaciones del Inter Miami vs New York RB, al momento

Inter Miami: Dayne st. Claire; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen; Rodrigo de Paul, David Ayala, Daniel Pinter, Leo Messi, Telasco Segovia; Mateo Silvetti.

New York RB: Ethan Horvath; Matthew dos Santos; Robert Voloder, Dylan Nealis , Jahkeeler Marshall-Rutty; Ronald Donkor, Emil Forsberg, Adri Mehmeti; Jorge Ruvalcaba, Julian Hall, Cade Cowell.

Antecedentes del Inter Miami vs New York RB y últimos resultados en la MLS

La rivalidad entre estos dos equipos nació en el 2020 y desde entonces han regalado buenos partidos a lo largo de esta corta historia. Sin embargo, el Inter Miami se ha visto muy superior en los últimos cinco compromisos al imponerse en cuatro ocasiones.

New York RB 1-5 Inter Miami | 2025

Inter Miami 4-1 New York RB | 2025

Inter Miami 6-2 New York RB | 2024

New York RB 4-0 Inter Miami | 2024

New York RB 0-2 Inter Miami | 2023

Pronósticos y momios, Messi en la MLS: ¿Quién es favorito para ganar el partido?

De acuerdo con la casa de apuestas de Caliente.mx; el Inter Miami es favorito para quedarse con la victoria al tener un momio de -257, por lo que en caso de apostar mil pesos se podría obtener una ganancia de mil 390. Por su parte, el New York RB tiene un momio de +580, por lo que en caso de apostar con la misma operación por la victoria de los Toros Rojos, se podría embolsar uno hasta seis mil ochocientos.

El empate también deja buenos dividendos, ya que tiene un momio de +420. Si la misma apuesta de mil pesos es por un marcador igualado, uno se podría ganar cinco mil 200 pesos mexicanos.

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