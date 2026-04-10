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Posibles alineaciones de Independiente Medellín vs Atlético Nacional por la Liga BetPlay 2026-I

Publicado por Nelson Rivera

El cuadro ‘Verdolaga’ llega con ventaja sobre el ‘Poderoso’, ya que su rival jugó recientemente Copa Libertadores.

Posibles Formaciones Dim Vs Nacional
Posibles formaciones DIM Vs Nacional / Claro Sports.

Independiente Medellín recibe a Atlético Nacional, en una versión más del clásico ‘Paisa’. El ‘Poderoso’ viene de un alto desgaste, después de jugar entre semana contra Estudiantes de Argentina, por Copa Libertadores. No obstante este tipo de partidos se juegan a otro ritmo.

Posible alineación de Independiente Medellín para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

  • Así formaría Independiente Medellín: Éder Chaux; Leyser Chaverra, José Ortiz, Daniel Londoño; Esneyder Mena, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Jhon Montaño, Frank Fabra; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski.

Posible alineación de Atlético Nacional para el juego por la fecha 16 de la Liga BetPlay 2026-I

  • Así formaría Atlético Nacional: David Ospina; Simón García, Andrés Felipe Román, Milton Casco, Neider Parra; Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo, Edwin Cardona; Andrés Sarmiento, Matheus Uribe y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

Últimos partidos de Independiente Medellín

Últimos partidos de Atlético Nacional

  • 06.04.2026 | Nacional 2-1 Jaguares | Fecha 2.
  • 01.04.2026 | Nacional 0-0 Cúcuta | Fecha 15.
  • 29.03.2026 | Deportivo Pasto 1-2 Atlético Nacional | Fecha 14.
  • 25.03.2026 | Cruz Azul 3-0 Nacional | Amistoso.
  • 21.02.2026 | Atlético Nacional 3-0 Internacional de Bogotá | Fecha 13.

Árbitros del juego:

  • Juez central: Wilmar Roldán.
  • Asistente1: William Crawford.
  • Asistente 2: Jesús Otero.
  • Cuarto árbitro: John Reyes.
  • VAR: Leonard Mosquera.
  • AVAR: Bryan Salazar.

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