Pachuca vs Santos en vivo: ¿Quién gana hoy el partido de Liga MX 2026? jornada 14

Sigue el partido entre Guerreros y Tuzos que buscan sacar los tres puntos en el Clausura 2026

Pachuca vs Santos en vivo el partido de la Liga MX | Imago 7

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Clausura 2026?

En la previa del encuentro, los momios marcan un claro favoritismo para Pachuca, que se cotiza en -239, reflejando la confianza en su mejor momento futbolístico y su fortaleza como local. El empate paga +385, lo que sugiere un escenario menos probable pero posible si el partido se cierra, mientras que la victoria de Santos se ubica en +580, confirmando su papel de underdog. Para el minuto a minuto, se espera que Pachuca tome la iniciativa desde el arranque, controlando la posesión y generando las opciones más claras, mientras que Santos buscará resistir y aprovechar cualquier oportunidad al contragolpe para dar la sorpresa.

Liga MX: alineaciones del Pachuca vs Santos para la jornada 14, al momento

Así saldrán los dos equipos para el partido de esta noche en el Hidalgo

Santos: Acevedo, Amione, Abella, Echeverría, Balanta, Güemez, Dajome, Bullaude, Villalba, Cedillo y Lucas Di Yorio

Pachuca: Carlos Moreno, Barreto, Dos Santos, García, Sánchez, Guzmán, Montiel, Rodríguez, Idrissi, Rondón y Nunes

Antecedentes del Pachuca vs Santos y últimos resultados en la Liga MX

El duelo entre Tuzos y Guerreros se ha dividido en los últimos partidos, dejándo una victoria para Santos y otra para Pachuca, aunque los de la Bella Airosa tienen ventaja con tres victorias por una derrota y un empate.

Santos 1-0 Pachuca | Apertura 2025

Pachuca 2-1 Santos | Clausura 2025

Santos 1-1 Pachuca | Apertura 2024

Santos 0-2 Pachuca | Clausura 2024

Pachuca 3-2 Santos | Apertura 2023

¿Dónde ver en vivo el Pachuca vs Santos? Canales de TV y transmisión streaming

El partido de Pachuca y Santos se podrá seguir por la señal de Fox One en México. En Estados Unidos será por VIX. Si quieren tener todos los detalles los pueden seguir en el minuto a minuto de Claro Sports.

Clausura 2026: horario del partido Pachuca vs Santos, hoy 11 de abril de 2026

El partido entre Pachuca y Santos se podrá seguir a partir de las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México. En Estados Unidos el duelo será a las 21:00 horas del Este y 18:00 horas del Pacífico

Pachuca vs Santos EN VIVO

La Jornada 14 sigue encendida! El Estadio Hidalgo será el escenario de un atractivo enfrentamiento, donde Pachuca recibe a Santos Laguna en un duelo con realidades muy distintas en el Clausura 2026.

Los Tuzos llegan en gran momento, con una racha positiva que los tiene peleando en la parte alta de la tabla y con la mira puesta en meterse de lleno al top 3. A pesar de algunas bajas sensibles, el conjunto hidalguense buscará imponer condiciones en casa y mantener su buen paso. Enfrente estará un Santos que, aunque ya sin muchas aspiraciones en el torneo, ha mostrado carácter en sus últimos partidos y quiere cerrar el campeonato con dignidad.

Con objetivos diferentes pero el mismo deseo de sumar, se espera un partido abierto, con intensidad y oportunidades en ambas áreas. Pachuca quiere seguir soñando en grande, mientras que los Guerreros intentarán dar la sorpresa en una de las plazas más complicadas del torneo. Sigue aquí el minuto a minuto de este encuentro.

Te puede interesar: