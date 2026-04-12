Independiente Medellín vs Atlético Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

El ‘Poderoso’ necesitará vencer a su rival de toda la vida si desea seguir vivo en la disputa por los playoffs.

Medellín vs Nacional, en vivo | Claro Sports

¿A qué hora inicia el Medellín vs Atlético Nacional hoy, 11 de abril de 2026?

Este clásico de Antioquia, en su episodio °466, tendrá su pitazo inicial este sábado a partir de las 8:20 de la noche (hora COL) en el Atanasio Girardot de Medellín

Alineaciones del Medellín vs Atlético Nacional para la jornada 16, al momento

Así forma Medellín: Éder Chaux; Daniel Londoño, José Ortiz; Esneyder Mena, Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Daniel Cataño, Frank Fabra; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.

Así forma Nacional: David Ospina; Simón García, Andrés Felipe Román, Milton Casco, William Tesillo; Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello; Andrés Sarmiento, Matheus Uribe y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.

¿Dónde ver el Medellín vs Atlético Nacional en vivo? Canales de TV y streaming online

El vibrante duelo, con el honor y algo más que el resultado por jugarse, tendrá la transmisión del canal Win+ Fútbol, así como Win Play vía steaming.

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