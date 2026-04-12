Independiente Medellín vs Atlético Nacional, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?
El ‘Poderoso’ necesitará vencer a su rival de toda la vida si desea seguir vivo en la disputa por los playoffs.
¿A qué hora inicia el Medellín vs Atlético Nacional hoy, 11 de abril de 2026?
Este clásico de Antioquia, en su episodio °466, tendrá su pitazo inicial este sábado a partir de las 8:20 de la noche (hora COL) en el Atanasio Girardot de Medellín
Alineaciones del Medellín vs Atlético Nacional para la jornada 16, al momento
Así forma Medellín: Éder Chaux; Daniel Londoño, José Ortiz; Esneyder Mena, Hayen Palacios, Baldomero Perlaza, Alexis Serna, Daniel Cataño, Frank Fabra; Francisco Chaverra y Francisco Fydriszewski. DT: Alejandro Restrepo.
Así forma Nacional: David Ospina; Simón García, Andrés Felipe Román, Milton Casco, William Tesillo; Jorman Campuzano, Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello; Andrés Sarmiento, Matheus Uribe y Alfredo Morelos. DT: Diego Arias.
¿Dónde ver el Medellín vs Atlético Nacional en vivo? Canales de TV y streaming online
El vibrante duelo, con el honor y algo más que el resultado por jugarse, tendrá la transmisión del canal Win+ Fútbol, así como Win Play vía steaming.