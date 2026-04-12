Se acabó la malaria: Rodrigo Aguirre vuelve al gol en Liga MX ante Chivas en el Volcán

El ‘Búfalo’ rompió una sequía de 161 días al marcar su primer gol con Tigres en Liga MX, sellando el 2-1 ante Chivas en la jornada 14 del Clausura 2026

El uruguayo vuelve a celebrar en el torneo local | Imago7

Tuvieron que pasar 161 días para que el uruguayo Rodrigo Aguirre volviera a celebrar un gol en la Liga MX, al provocar la erupción del Volcán de San Nicolás de los Garza al marcar el 2-1 de Tigres sobre Chivas en la jornada 14 del Clausura 2026. Fue un momento esperado tanto por el delantero como por la afición felina, que había mostrado respaldo constante pese a la falta de contundencia. El estadio reaccionó de inmediato con una explosión de júbilo que reflejó la importancia del tanto.

El Búfalo no había marcado gol con Tigres en partidos de Liga MX y lo consiguió al minuto 42 al rematar de cabeza dentro del área para darle la ventaja al equipo del argentino Guido Pizarro, lo que signico su primer tanto con los auriazules en el Clausura 2026. La jugada se gestó tras un servicio preciso desde la banda, que Aguirre supo capitalizar con un movimiento dentro del área y un remate sólido. El delantero mostró determinación y lectura ofensiva en una acción que rompió la sequía.

Tuvieron que pasar nueve partidos como jugador de Tigres en el torneo local para que pudiera celebrar su primer tanto con los felinos, sin embargo en la Concachampions ya había conseguido cuatro anotaciones, producto de un doblete frente a Forge FC en la vuelta de la primera ronda y otro más frente a Cincinnati en el partido decisivo de la fase de octavos de final. Esos goles habían mantenido su confianza activa, aunque la presión en la Liga MX era evidente por la falta de anotaciones en el torneo doméstico.

El uruguayo Rodrigo Aguirre no marcaba gol desde el pasado 1 de noviembre del 2025, cuando aún era jugador de las Águilas del América, tras ese tanto pasaron 13 juegos de Liga MX sin que pudiera marcar, cinco partidos como elemento del equipo capitalino y nueve formando parte de los felinos. La racha se había convertido en un tema recurrente en su desempeño, generando cuestionamientos sobre su adaptación en los felinos.

Rodrigo Aguirre llegó a Tigres el 7 de febrero para ocupar el puesto de Nicolás Ibáñez, quien en el último día del cierre de registros pasó a las filas del Cruz Azul. Su incorporación respondió a la necesidad de reforzar el ataque y aportar presencia en el área, en un equipo que busca mantenerse en la parte alta de la tabla y competir por el título en el Clausura 2026.

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