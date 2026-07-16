¿Y Víctor Dávila? América sorprende al no registrar a cuatro de sus extranjeros para el Apertura 2026

La ausencia más llamativa es la del chileno Víctor Dávila, quien realizó la pretemporada con el grupo azulcrema en España

Dávila no entra en planes con América | Imago7

Este jueves da inicio el torneo Apertura 2026 de la Liga MX y en América, ha llamado la atención la lista de jugadores registrados toda vez que refleja y confirma bajas de jugadores extranjeros que no entran en planes de la institución ya sea de manera temporal o definitiva, según sea el caso.

La ausencia más llamativa es la del chileno Víctor Dávila, quien realizó la pretemporada con el grupo azulcrema en España, pero a pesar de eso, no será considerado por Guillermo Almada, así que no fue registrado. La directiva ya trabaja en buscarle acomodo y espera ocupar su plaza de no formado en México con otro delantero.

Otro jugador que no fue dado de alto es el lateral uruguayo Thiago Espinoza, aunque a diferencia de Dávila, en Coapa quieren tenerlo en un mediano plazo toda vez que acaban de comprar su carta y tienen en mente que gane experiencia en otro club mediante un préstamo sin opción de compra. Peñarol ha aparecido en el panorama como un interesado en sus servicios.

Cabe mencionar que en los casos de Rodrigo Dourado y Vinicius Lima, desde hace algunos días el presidente Santiago Baños dijo abiertamente que ninguno de los dos seguiría en el equipo, por lo que su salida representa una oportunidad para los azulcremas de conseguir a otros extranjeros para cubrir sus salidas.

Así, América iniciará un nuevo semestre en medio de un ambiente de incertidumbre por la falta de refuerzos y con la certeza de que al menos tres de sus foráneos ya no van a seguir en el club.

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