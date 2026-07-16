Cartaginés y una situación increíble con un fichaje: llegó hace días y se pierde la temporada

Mucha mala suerte en el equipo de Amarini Villatoro.

Joaquín Huertas sufrió una dura lesión en Cartaginés | @Cartagines

La ilusión por uno de los refuerzos más recientes de Cartaginés se transformó en preocupación en cuestión de horas. El club confirmó una grave lesión de José Joaquín Huertas, defensor que había sido anunciado oficialmente apenas unos días atrás y que, salvo una recuperación fuera de los plazos habituales, se perderá prácticamente toda la temporada 2026-2027.

Huertas, de 31 años, llegó al conjunto brumoso procedente de Municipal Liberia, donde había sido uno de los futbolistas más destacados durante las últimas campañas. Su incorporación buscaba reforzar una defensa que Amarini Villatoro considera clave para afrontar tanto el Torneo Apertura 2026 como la Copa Centroamericana.

Sin embargo, el destino le jugó una mala pasada al experimentado zaguero. Durante el entrenamiento de este miércoles, el futbolista sufrió una grave lesión que obligó a la inmediata intervención del cuerpo médico del club. A través de un comunicado oficial, Cartaginés informó que José Joaquín Huertas sufrió una fractura de tibia y peroné, una de las lesiones más delicadas que puede padecer un jugador de fútbol.

Una dura noticia para Joaquín Huertas, durísimo. El jugador se lesionó la tibia y peroné ayer en el entrenamiento y tendrá que ser operado. Llegó esta semana al Cartaginés. 🥲 pic.twitter.com/1jBeDvP3xR — Kevin Jiménez (@KevinJimenezCR) July 16, 2026

Tras recibir la atención inicial en el campo de entrenamiento, el defensor fue trasladado al Hospital Universal, donde los especialistas confirmaron que el tratamiento deberá ser quirúrgico. El club indicó que la operación se realizará en las próximas horas y que posteriormente comenzará un largo proceso de rehabilitación. Aunque la institución no dio un tiempo oficial para su regreso, este tipo de lesiones suele demandar entre siete y nueve meses de recuperación, por lo que todo indica que Huertas difícilmente podrá volver a competir durante la presente temporada.

La noticia representa un duro golpe para Cartaginés, que había apostado por el central como uno de los principales refuerzos del mercado. Su experiencia y liderazgo eran cualidades que el cuerpo técnico esperaba incorporar de inmediato a una plantilla que aspira a pelear por el campeonato nacional y realizar una destacada participación internacional.

Además, el caso resulta especialmente llamativo por la rapidez con la que cambió el panorama del futbolista. Huertas fue presentado oficialmente el lunes y apenas dos días después sufrió la lesión, sin llegar siquiera a disputar un partido oficial con la camiseta blanquiazul. Ahora, el desafío para Cartaginés será encontrar una solución en la zaga antes del inicio del campeonato, mientras el club acompaña a uno de sus nuevos fichajes en un proceso de recuperación que será largo y exigente. Para Huertas, el objetivo inmediato ya no será debutar con los brumosos, sino regresar a las canchas completamente recuperado.

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