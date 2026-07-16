SEP: esta es la lista oficial de útiles para preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2026-2027

La lista se definirá en cada plantel mediante acuerdos entre docentes y familias

Lista de útiles para primaria sugerida por la SEP | Reuters

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer la lista sugerida de útiles escolares mínimos para el ciclo 2026-2027, dirigida a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El documento busca orientar a las familias antes del regreso a clases y evitar compras de materiales que no resulten indispensables para el trabajo cotidiano en las aulas.

La SEP precisa que los libros de texto gratuitos continúan como los recursos principales de enseñanza y que los docentes podrán solicitar materiales adicionales para proyectos específicos. Sin embargo, esas peticiones deberán acordarse con las familias, evitar gastos excesivos y favorecer la reutilización de artículos que todavía se encuentren en buenas condiciones.

SEP: esta es lista oficial de útiles para preescolar y costo

Para preescolar, la Secretaría de Educación Pública no establece una relación única de artículos con cantidades fijas. La lista se definirá en cada plantel mediante acuerdos entre docentes y familias, tomando en cuenta la edad de los estudiantes, las actividades previstas y las condiciones de cada comunidad.

Entre los materiales que pueden solicitarse se encuentran distintos tipos de papel, pinturas, pinceles, brochas, lápices de colores, tijeras, pegamentos y plastilina. La SEP precisa que los productos utilizados por niñas y niños deben ser no tóxicos y adecuados para el trabajo escolar.

Debido a que cada escuela puede pedir combinaciones y cantidades diferentes, no existe un precio oficial para surtir la lista de preescolar. El gasto dependerá de la marca, el tamaño de los paquetes y los materiales que todavía puedan reutilizarse del ciclo anterior.

La recomendación para las familias es esperar la lista definitiva de la educadora o el educador antes de realizar compras. De esta manera se evita adquirir productos innecesarios y se puede distribuir mejor el presupuesto destinado al regreso a clases.

Lista de útiles para primaria sugerida por la SEP: ¿Cuánto cuesta surtirla, según el grado?

Para primero de primaria, la SEP sugiere dos cuadernos profesionales de cuadrícula grande, uno de rayas, lápiz, goma, sacapuntas, tijeras de punta roma, lápiz adhesivo, colores de madera o pinturas de cera y 50 hojas blancas. En segundo grado se mantiene prácticamente la misma lista, con la incorporación de un lápiz bicolor.

Como referencia, una canasta semejante para primero y segundo puede representar un gasto aproximado de entre 204 y 419 pesos, con un promedio cercano a 306 pesos. El monto puede aumentar ligeramente por la compra de las hojas blancas o por elegir cuadernos y colores de marcas con precios más altos.

Para tercer grado se piden dos cuadernos profesionales de cuadrícula chica, uno de rayas, lápiz, bicolor, bolígrafo, sacapuntas, goma, tijeras de punta roma, lápiz adhesivo, regla de plástico, colores de madera y 50 hojas blancas. El costo estimado ronda entre 224 y 455 pesos, con un promedio de 333 pesos.

En cuarto, quinto y sexto grado, la relación es la misma: cuatro cuadernos de cuadrícula chica, uno de rayas, lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma, lápiz adhesivo, tijeras, caja de colores, juego de geometría y 50 hojas blancas. Para estos grados, el gasto de referencia va de 238 a 494 pesos, con un promedio aproximado de 355 pesos.

Los precios deben tomarse como una orientación y no como una tarifa definitiva. El costo final cambia según la ciudad, la papelería, la marca elegida y la posibilidad de reutilizar materiales que se conserven en buen estado.

SEP: Lista de útiles para secundaria y costo

En secundaria, la SEP propone una lista común para los tres grados. Cada estudiante necesitará un cuaderno por asignatura, aunque será el docente quien determine si debe ser de rayas, cuadrícula o dibujo, según las actividades de cada materia.

También se contemplan lápiz, bicolor, bolígrafo, marcatextos, sacapuntas, goma, tijeras, lápiz adhesivo, una caja de colores, un juego de geometría y 50 hojas blancas. Para materias como artes, educación física, vida saludable o laboratorio podrán pedirse materiales adicionales, siempre en acuerdo con las familias y procurando que el gasto no resulte excesivo.

El costo estimado para secundaria depende sobre todo del número de asignaturas y del tipo de cuaderno solicitado. Una canasta con ocho cuadernos profesionales y los artículos básicos puede ubicarse entre 295 y 599 pesos, con un promedio cercano a 436 pesos.

Esa cantidad puede subir si el plantel pide más cuadernos, materiales específicos para laboratorio o productos de mayor duración. Por ello, conviene revisar la lista final de cada profesor antes de completar la compra.

Recomendaciones de Profeco para surtir la lista de útiles para el ciclo escolar 2026- 2027

Profeco aconseja revisar primero lo que quedó del ciclo anterior. Mochilas, reglas, tijeras, juegos de geometría, colores, estuches y otros artículos pueden reutilizarse si todavía funcionan correctamente.

También recomienda elaborar un presupuesto, comparar precios en distintas papelerías y evitar comprar productos que no aparezcan en la lista definitiva. Elegir por calidad y duración puede resultar más conveniente que adquirir únicamente la opción más barata.

Otra medida útil es comprar con anticipación para evitar aumentos de precio y aglomeraciones. Conservar tickets y comprobantes también permite solicitar cambios o hacer válida una garantía en caso de que algún producto presente defectos.

Finalmente, las familias deben recordar que la lista de la SEP funciona como una base mínima. Los docentes pueden solicitar materiales adicionales para proyectos específicos, pero estas peticiones deben ser razonables, acordadas con madres y padres y no convertirse en una carga económica.

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