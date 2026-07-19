La Copa en Tus Manos, en vivo la previa de la Gran Final España vs Argentina

España y Argentina disputarán la gran final del Mundial 2026 y en La Copa en tus manos analizamos todos los detalles del partido más esperado del torneo

En Claro Sports revisamos las alineaciones probables, el estado de las figuras de ambos equipos, las claves tácticas del encuentro y el rendimiento de cada jugador a lo largo de la Copa del Mundo. También debatimos las fortalezas y debilidades que podrían definir al próximo campeón del mundo. ¿Llegará la segunda estrella para España o Argentina conquistará un nuevo título mundial? Todo el análisis, estadísticas, debate y la mejor previa de la final del Mundial 2026 en Claro Sports.

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