España vs Argentina: alineación de La Furia Roja para la final del Mundial 2026, al momento

Estas son las variantes que tiene Luis de la Fuente para enfrentar a Argentina por el título de la Copa del Mundo

Así saldría España a la final del Mundial 2026 | Reuters

La selección de España se encuentra a un partido de conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia. La Furia Roja enfrentará este domingo 19 de julio a Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario donde Luis de la Fuente buscará repetir el título obtenido por el combinado español en Sudáfrica 2010.

España comenzó su recorrido mundialista con un empate frente a Cabo Verde, pero después superó a Arabia Saudita y Uruguay para quedarse con el primer lugar de su grupo. En las rondas de eliminación directa dejó fuera a Austria, Bélgica y Francia, rival al que venció por 2-0 en las semifinales. El seleccionador español mantendría la base utilizada en los dos encuentros anteriores, por lo que no se esperan modificaciones importantes para la final.

Alineación probable de España para la final del Mundial 2026: así juega La Furia Roja

Luis de la Fuente repetirá el once inicial que utilizó contra Bélgica en cuartos de final y Francia en semifinales. Unai Simón permanecerá en la portería, mientras que Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella integrarán la línea defensiva. La estructura se aproxima a un 4-2-3-1, con Rodri y Fabián encargados de iniciar las jugadas y proteger a los centrales.

Dani Olmo aparecería detrás de Oyarzabal y tendría libertad para acercarse a los mediocampistas o cargar el área. Lamine Yamal partirá desde el sector derecho y Álex Baena ocupará el extremo izquierdo, aunque ambos podrán intercambiar posiciones durante el encuentro. Oyarzabal será la referencia para presionar la salida argentina y generar espacios para las llegadas de la segunda línea.

España intentará controlar el partido mediante la circulación de la pelota, la presión después de cada pérdida y el adelantamiento de sus laterales. De la Fuente adelantó que no utilizará una marca individual sobre Lionel Messi, aunque el capitán argentino tendrá vigilancia constante mediante coberturas colectivas.

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzabal.

¿Qué cambios hará Luis de la Fuente en su once inicial para la gran final?

Todo indica que España no presentará cambios respecto a la semifinal contra Francia. Fabián Ruiz conservaría su lugar junto a Rodri, mientras que Pedri comenzaría nuevamente en el banquillo. El mediocampista del Barcelona salió de la titularidad desde los cuartos de final y su lugar fue ocupado por Fabián, una decisión que permitió mantener el equilibrio en la zona central.

Pedri estará disponible como una de las primeras alternativas para el segundo tiempo, en especial si España necesita mayor control de la posesión. Nico Williams, Ferran Torres y Mikel Merino también aparecen entre las opciones para modificar el ataque. La continuidad de Baena responde a su trabajo defensivo, su presión y su capacidad para jugar por dentro, mientras que Oyarzabal se mantendría como delantero por delante de otras opciones ofensivas.

Bajas y lesionados: ¿Qué jugadores de España no están disponibles para la final?

España llegará a la final sin bajas confirmadas por lesión o suspensión. Lamine Yamal y Pedro Porro trabajaron de manera diferenciada durante parte de la semana debido a molestias físicas, pero ambos se recuperaron y están disponibles para iniciar el encuentro.

La delegación española confirmó que los 26 integrantes de la convocatoria se encuentran en condiciones de jugar. El último entrenamiento sobre el césped tuvo que suspenderse por una tormenta eléctrica en Nueva Jersey, por lo que los futbolistas realizaron ejercicios de activación en el gimnasio. El cambio de planificación respondió al protocolo meteorológico y no al estado físico del plantel.

Final Mundial 2026: ¿A qué hora inicia y dónde ver el España vs Argentina hoy 19 de julio?

La final entre España y Argentina se disputará este domingo 19 de julio de 2026 a las 13:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey. El silbatazo inicial está programado para las 15:00 horas de la costa este de Estados Unidos, las 16:00 de Argentina y las 21:00 de la España peninsular.

En México, el encuentro podrá seguirse por Canal 5, TUDN y Azteca 7, mientras que la transmisión por internet estará disponible a través de ViX, así como en el minuto a minuto de Claro Sports. La alineación oficial de La Furia Roja será anunciada aproximadamente una hora antes del inicio del partido.

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