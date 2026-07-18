La Copa en Tus Manos, en vivo: la transmisión del sábado 18 de julio

El mejor análisis del partido en la multiplataforma de Claro Sports

El Mundial 2026 entra en su etapa definitiva y La Copa en Tus Manos continúa con el análisis de todo lo que deja el torneo más importante del fútbol internacional. Cada jornada ofrece nuevos protagonistas, historias y momentos que marcan el rumbo de la competencia rumbo a la definición del campeón.

En esta emisión repasamos los resultados más recientes, las actuaciones individuales y colectivas que han marcado la diferencia, además de las decisiones tácticas, las estadísticas y los temas que generan conversación dentro y fuera de la cancha.

Con el respaldo de un equipo de especialistas, La Copa en Tus Manos ofrece una visión completa de la Copa del Mundo, revisando el contexto de cada partido y las claves que explican el desarrollo del torneo, mientras la cuenta regresiva hacia la final continúa.

Te puede interesar: