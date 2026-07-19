Peloteando, en vivo | Domingo 19 de julio

Argentina y España definen al campeón del Mundial, mientras Inglaterra celebra el tercer lugar y la Liga MX inicia una nueva temporada

El Mundial llega a su último capítulo y este domingo 19 de julio Peloteando tendrá toda la previa de la final entre Argentina y España. La Albiceleste buscará el bicampeonato y su cuarta estrella, mientras la Roja intentará volver a levantar la Copa del Mundo 16 años después de su título en Sudáfrica 2010.

La mesa de especialistas analizará el enfrentamiento entre la mejor ofensiva y la defensa más sólida del torneo, además de las figuras que pueden marcar la diferencia en el partido por el campeonato. También se revisará el triunfo de Inglaterra sobre Francia en el duelo por el tercer lugar, así como el doblete con el que Kylian Mbappé cerró el Mundial como líder de goleo.

Otro de los temas será la despedida de Didier Deschamps como seleccionador francés después de la derrota ante Inglaterra. En el fútbol mexicano, Peloteando repasará los debuts con victoria de Guillermo Almada y Matías Almeyda en el inicio del Apertura 2026. Sigue el programa en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Te puede interesar: