La Copa en tus Manos, en vivo | Post Inglaterra vs Noruega, previo Argentina vs Suiza

Publicado por Marcel Guzmán

En Claro Sports analizamos todo lo ocurrido en la cancha del Estadio Miami, donde se conoció al tercer semifinalista

En La Copa en tus Manos analizaremos todas las estadísticas que dejó el duelo entre Inglaterra y Noruega disputado en el Estadio Miami, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. Los especialistas debatirán sobre el rendimiento de ambos equipos, sus fortalezas, debilidades y los aspectos tácticos que marcaron el encuentro en la lucha por un lugar en las semifinales.

Además, el programa pone la mirada en el último cruce de esta fase, entre Argentina y Suiza, partido que definirá al segundo enfrentamiento de las semifinales. El análisis incluye las claves ofensivas y defensivas, los ajustes tácticos y los elementos que podrían inclinar la balanza en la recta final de la competencia.

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