¡Bombazo en Millonarios! Andrey Estupiñán llega con sus goles al Embajador

El delantero llega procedente de Deportivo Pasto y viene de tener un destacado semestre al ser el goleador de la liga.

Anuncio oficial de Andrey Estupiñán. – Millonarios FC.

Como pocas veces se ve, el mercado de fichajes del fútbol colombiano ha traído un movimiento completamente insospechado. El delantero Andrey Estupiñán ha sido oficializado como nuevo jugador de Millonarios. Su llegada tiene especial relevancia porque viene de tener un destacado semestre con Deportivo Pasto, adjudicándose el premio de botín como máximo goleador del campeonato liguero anterior.

El comunicado oficial emitido por el club Embajador habla de transferencia, lo cual quiere decir que hubo un pago a la institución nariñense para negociar su salida. Además, se detalla que el vínculo contractual quedó por dos años, lo cual indica que estará inicialmente en el equipo albiazul hasta mediados de 2028. Llega con la meta de ilusionar a los aficionados con las grades definiciones de las que ha hecho gala.

“Llega procedente de Deportivo Pasto, tras su segundo ciclo en el equipo ‘volcanico’, donde convirtió 13 anotaciones en el más reciente semestre, consolidándose como una de las grandes figuras ofensivas del campeonato. Durante su trayectoria fue campeón de Liga en 2021 con Deportes Tolima y en 2023 con Junior, contando entonces con amplia experiencia en el Fútbol Profesional Colombiano”, destaca Millonarios.

Este será el séptimo equipo en la carrera de Estupiñán, que solamente se ha desarrollado en Colombia. Vistió las camisetas de Boyacá Chicó, el mencionado Pasto, Deportes Tolima, Santa Fe, Junior y Deportivo Cali. De esas instituciones, el atacante fue campeón con el Pijao en 2021-I y con el Tiburón en 2023-II. El Embajador destacó en un video algunas de sus jugadas.

¡El Goleador de la Liga llega a vestirse de azul! ⚽💙🔥 ¡Andrey Estupiñán bienvenido al Embajador!



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La llegada de este delantero pone una apretada competencia por el lugar de titular dentro de la escuadra bogotana. Aunque todavía no se ha oficializado su salida, todo indica que Falcao García no continuará. No obstante, Estupiñán deberá demostrar mejores condiciones de lo que ofrezcan Rodrigo Contreras y Leonardo Castro, quienes suelen ser inicialistas bajo el proyecto de Fabián Bustos.

Después de haber caído 2-0 en su visita amistosa ante Universitario de Perú, el segundo partido de la pretemporada de Millonarios será frente a Colo-Colo de Chile en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el próximo sábado. Esa sería la oportunidad para que el nuevo atacante se estrene con el equipo de la capital. El primer partido oficial contra Atlético Bucaramanga como local está programado para el 25 de julio.

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