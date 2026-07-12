¿Guillermo Paiva sale del Junior rumbo a América de Cali? Las versiones que se chocan

Algunas fuentes dicen que reforzaría al América, mientras otra apunta lo contrario y el paraguayo no se movería del Junior.

Guillermo Paiva jugando contra América de Cali | Vizzor Image

Los equipos del fútbol colombiano se siguen moviendo de cara al segundo semestre del 2026 y uno de ellos es América de Cali, escuadra que tiene como objetivo ir por títulos en la campaña que se avecina. El combinado ‘Escarlata’ ya ha confirmado algunos refuerzos y al parecer tendría uno ya casi listo para la zona de ataque, según algunas fuentes.

Algunos de los nombres que ya están con la ‘Mechita’ son Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Yhormar Hurtado, entre otros. De igual forma, el elenco caleño ha informado salidas como la de Daniel Bocanegra, Yojan Garcés, Jorge Soto y Andrés Mosquera Guardia.

Se espera que con el pasar de los días se conozcan más novedades y una de ellas podría ser la de Guillermo Paiva, quien viene de ser campeón con Junior de Barranquilla de la Liga BetPlay. Al parecer ya habrían diálogos adelantados para eso, aunque puede que todo no sea como se pinta.

¿Bajo qué condición llegaría Paiva al América de Cali?

Antes que nada, se debe mencionar que el jugador todavía tiene vínculo con el ‘Tiburón’ hasta diciembre del 2028. Es un detalle no menor, ya que eso abre posibilidades para que el cuadro de ‘La Arenosa’ lo pueda vender. No obstante, la información de varios periodistas que manejan el mercado de fichajes es que llegaría en condición de préstamo.

¿El jugador no se quiere ir de Junior?

Esa es la versión más reciente, pero hay otra que indica lo contrario a eso. El periodista José Hugo Illera, que es cercano al ‘Rojiblanco’, reveló recientemente en uno de sus programas que Paiva seguiría en Junior para el semestre que se avecina. Al parecer la razón es que el paraguayo no quiere irse del club.

Yimmi Chará y Guillermo Paiva, se quedan en Juniorhttps://t.co/VBr3k5Ty6N — DIARIO DEPORTES (@DIARIODEPORTES) July 10, 2026

Por ahora queda esperar que alguna de las partes involucradas dé más detalles al respecto para saber si se da la cesión al América o si continúa en el combinado de Barranquilla. De momento ambos equipos avanzan en su pretemporada antes de que inicie el torneo finalización.

Le puede interesar