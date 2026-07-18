La Copa en Tus Manos, en vivo: el post del Francia vs Inglaterra

Publicado por Redacción Claro Sports

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El Mundial 2026 comienza a cerrar su historia con la disputa del partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra, un enfrentamiento que reunió a dos selecciones que estuvieron cerca de la final y que buscaban concluir su participación con una victoria.

En La Copa en Tus Manos repasamos todo lo que dejó el encuentro: los goles, las jugadas que marcaron el desarrollo del partido y las decisiones que terminaron inclinando el resultado. También analizamos el desempeño de los protagonistas y los momentos que definieron el último compromiso mundialista para ambas selecciones.

Además, revisamos las reacciones de jugadores y entrenadores tras el silbatazo final, así como el balance de la actuación de Francia e Inglaterra a lo largo del torneo y las conclusiones que deja su participación de cara a los próximos retos internacionales.

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