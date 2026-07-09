Mbappé en el Mundial 2026: ¿Cuántos goles lleva el francés en Copas del Mundo, al momento?

El delantero se acerca a Messi en la carrera a ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales

¿Cuántos goles tiene Mbappé en los Mundiales? | CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Uno de los máximos goleadores en la historia de los Mundiales de fútbol disputa su tercera justa en 2026. Kylian Mbappé llega a la Copa del Mundo del 2026 como una de las máximas figuras del fútbol mundial, buscando llevar a Francia a una nueva final y conseguir el título que no pudieron refrendar en Qatar 2022.

Mbappé jugó por primera vez en el Mundial en Rusia 2018, apenas un año después de haber tenido su debut con la absoluta de los galos. Cuatro años después, en Qatar 2022, fue el máximo goleador del torneo, aunque Les Bleus no pudieron repetir el título al caer en penaltis ante Argentina. En 2026 busca una tercera final consecutiva, algo que solo otros dos países han conseguido en la historia de la justa mundialista.

Kylian Mbappé: ¿Cuántos goles ha metido el francés en los Mundiales?

El ahora delantero del Real Madrid acumula 20 goles en sus 20 partidos del Mundial. Con eso, supero el registro de Miroslav Klose y se acercó a la nueva marca que impuso Lionel Messi. Kylian anotó cuatro en Rusia 2018, fue el líder de goleo en Qatar 2022 y ya tiene ocho en la presente edición del 2026.

RUSIA 2018 (4) Perú 0-1 Francia | Minuto 34 | Fase de grupos Francia 3-2 Argentina | Minuto 64 | Octavos de final Francia 4-2 Argentina | Minuto 68 | Octavos de final Francia 4-1 Croacia | Minuto 65 | Final

QATAR 2022 (8) Francia 3-1 Australia | Minuto 68 | Fase de grupos Francia 1-0 Dinamarca | Minuto 61 | Fase de grupos Francia 2-1 Dinamarca | Minuto 86 | Fase de grupos Francia 2-0 Polonia | Minuto 74 | Octavos Francia 3-0 Polonia | Minuto 90+1 | Octavos Argentina 2-1 Francia | Minuto 80 | Final Argentina 2-2 Francia | Minuto 81 | Final Argentina 3-3 Francia | Minuto 118 | Final

MUNDIAL 2026 (8) Francia 1-0 Senegal | Minuto 66 | Fase de grupos Francia 3-1 Senegal | Minuto 90+6 | Fase de grupos Francia 1-0 Irak | Minuto 14 | Fase de grupos Francia 2-0 Irak | Minuto 54 | Fase de grupos Francia vs Suecia | Minuto 45 | Dieciseisavos Francia vs Suecia | Minuto 74 | Dieciseisavos Francia vs Paraguay | Minuto 70 | Octavos Francia vs Marruecos | Minuto 60 | Cuartos



Mbappé sigue aumentando su cosecha goleadora en Mundiales | Reuters

En la historia de la Copa del Mundo, solo Lionel Messi tiene más goles que Mbappé:

Lionel Messi (Argentina): 21 (en activo)

Kylian Mbappé (Francia): 20 (en activo)

Miroslav Klose (Alemania): 16

Ronaldo Nazario (Brasil): 15

Gerd Müller (Alemania): 14

Just Fontaine (Francia): 13

¿Cuántos goles ha metido Mbappé con la selección de Francia?

Con el juego ante Paraguay, Mbappé ha disputado 104 partidos con la selección de Francia y tiene 64 goles. Con su doblete en la jornada 1 del Mundial, se convirtió en el máximo goleador histórico de los galos, superando a Olivier Giroud, quien tiene 57. Así está el Top 5 para la selección gala:

Kylian Mbappé: 64 Olivier Giroud: 57 Thierry Henry: 51 Antoine Griezmann: 44 Michel Platini: 41

¿Cuántos goles lleva Mbappé en toda su carrera, al momento?

Contando sus tantos a nivel de clubes y con su selección, Mbappé tiene 433 goles:

París Saint-Germain: 256 (máximo goleador histórico del club)

Real Madrid: 86

Mónaco: 27

Selección de Francia: 64 (máximo goleador histórico de su selección)

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