Michael Olise supera a Pelé con siete asistencias en un solo Mundial

El jugador del Bayern sobrepasó a Pelé con siete asistencias en un solo Mundial. Supera la marca histórica de 1970 durante el duelo por el tercer lugar ante Inglaterra en Miami

El atacante galo empató una marca de hace 56 años | Imago7

Michael Olise cerró su primera participación mundialista rompiendo un registro que permaneció sin compañía durante más de cinco décadas. El futbolista de Francia alcanzó siete asistencias en el Mundial 2026 e igualó la marca conseguida por Pelé con Brasil en México 1970, dentro de las estadísticas detalladas que contabilizan este rubro desde 1966.

La sexta asistencia llegó durante el partido por el tercer lugar entre Francia e Inglaterra. Al minuto 48, Olise condujo el balón por el centro y filtró un pase para Kylian Mbappé, quien definió ante Dean Henderson para marcar el primer gol francés, el 1-4 para los galos. Después, al minuto 66, asistió de nueva cuenta a Mbappé para poner su séptimo pase de gol del campeonato.

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Olise rompe un récord que Pelé estableció en 1970

Los pases para Mbappé permitió que Olise pasara de cinco a siete asistencias en el torneo. Antes del encuentro contra Inglaterra, el jugador del Bayern Munich estaba a una de alcanzar a Pelé, quien entregó seis pases de gol durante la Copa del Mundo de 1970, edición en la que Brasil conquistó el campeonato en el Estadio Azteca.

Las siete asistencias de Olise se repartieron en cuatro partidos: dos contra Iraq, una frente a Senegal, dos ante Suecia y dos contra Inglaterra. Todas se produjeron en jugadas con el balón en movimiento, por lo que también se convirtió en el primer futbolista registrado con siete asistencias desde juego abierto en una misma edición mundialista.

Sin embargo, el dato requiere un matiz por la forma en que se contabilizan las asistencias. De acuerdo con MisterChip, Olise se convirtió en el tercer mejor registro de una sola edición, solo por detrás de Raymond Kopa, con ocho en 1958, y Fritz Walter, con ocho en 1954. La marca del francés corresponde al registro moderno, ya que la FIFA y agencias como Opta comenzaron a contabilizar las asistencias de manera sistemática y con apoyo de video a partir del Mundial de 1966. Bajo ese criterio, Pelé tenía el récord con seis en 1970 y Olise logró superarlo en 2026. Los estudios retrospectivos de historiadores y organismos estadísticos incorporan los torneos anteriores y colocan a Kopa y Walter por encima de ambos.

¿Quiénes tienen más asistencias en una sola Copa del Mundo?

Con este resultado, Michael Olise alcanzó el primer lugar en solitario con siete asistencias en una única edición de acuerdo con el registro oficial. Detrás aparecen Robert Gadocha, con Polonia en 1974; Pierre Littbarski, con Alemania Federal en 1982; Diego Maradona, con Argentina en 1986, y Thomas Häßler, con Alemania en 1994, todos con cinco.

La comparación tiene como referencia los registros detallados utilizados para las Copas del Mundo desde 1966. Pelé marcó cuatro goles y participó directamente en otros seis durante México 1970, incluido el pase para Carlos Alberto en la final que Brasil ganó 4-1 contra Italia.

Olise llegó al Mundial 2026 después de dos temporadas con el Bayern Munich y asumió funciones como extremo y mediapunta en el esquema de Didier Deschamps. Su producción de siete asistencias lo colocó como el principal generador de goles de Francia, por encima de otros jugadores encargados de la creación ofensiva.

Lionel Messi todavía puede modificar la clasificación antes de la final entre Argentina y España. El capitán argentino acumula cuatro asistencias en el Mundial 2026, además de ocho goles, por lo que necesita tres pases de gol en el último partido para alcanzar a Olise.

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