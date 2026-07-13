La Copa en tus Manos, en vivo | Lunes 13 de julio

Nuestros expertos de la Copa en Tus Manos analiza la previa de las semifinales del Mundial entre España vs Francia e Inglaterra vs Argentina

Nuestros expertos de La Copa en Tus Manos analizan la previa de las semifinales del Mundial, una instancia decisiva que definirá a los dos equipos que disputarán la gran final de este verano. España se medirá ante Francia, mientras que Inglaterra enfrentará a Argentina en partidos que prometen máxima intensidad, estrategia y emociones al límite.

Los cuatro protagonistas llegan como algunas de las selecciones más destacadas del planeta, protagonizando enfrentamientos que representan rivalidades históricas dentro del fútbol internacional. Además, estos encuentros reúnen a los equipos mejor posicionados en el ranking de la FIFA, elevando la expectativa por conocer quiénes darán el último paso hacia la gloria mundialista.

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