Barcelona domina las semifinales del Mundial 2026: los clubes con más jugadores

El conjunto blaugrana aporta 10 futbolistas entre España, Francia, Inglaterra y Argentina; Atlético de Madrid y Arsenal completan los primeros lugares

El Barcelona tiene a 10 jugadores en semifinales | Reuters

Las semifinales del Mundial 2026 reunirán este martes 14 y miércoles 15 de julio a Francia, España, Inglaterra y Argentina, cuatro selecciones cuyas plantillas concentran futbolistas de algunos de los principales clubes de Europa. El primer boleto a la final se definirá en el duelo entre europeos, mientras que ingleses y argentinos disputarán la segunda llave.

El FC Barcelona llegará a esta instancia como el club con mayor representación, con 10 jugadores distribuidos entre las cuatro selecciones. Atlético de Madrid ocupa el segundo lugar con nueve futbolistas y Arsenal aparece tercero con ocho, seguido por PSG y Manchester City, ambos con seis representantes.

¿Qué club tiene más jugadores en las semifinales del Mundial 2026?

El Barcelona tiene 10 representantes entre las cuatro selecciones. Ocho pertenecen a España: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal y Ferrán Torres. A ellos se suman Jules Koundé con Francia y Marcus Rashford con Inglaterra.

El segundo lugar corresponde al Atlético de Madrid, que cuenta con nueve jugadores. Tres representan a España: Marcos Llorente, Marc Pubill y Álex Baena. Los otros seis forman parte de Argentina: Juan Musso, Nahuel Molina, Julián Álvarez, Nicolás González, Thiago Almada y Giuliano Simeone.

La representación del club rojiblanco se concentra, por lo tanto, en dos selecciones. Argentina aporta dos tercios de sus jugadores, mientras que los tres restantes se encuentran en el plantel español que enfrentará a Francia por el primer boleto a la final.

Julián Álvarez, representante del Atlético de Madrid | Reuters

Arsenal, PSG y Manchester City también encabezan la lista

Arsenal ocupa el tercer puesto con ocho representantes. David Raya, Martín Zubimendi y Mikel Merino forman parte de España; William Saliba está convocado con Francia; y Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke y Eberechi Eze representan a Inglaterra.

PSG y Manchester City comparten la cuarta posición, con seis jugadores cada uno. El equipo parisino aporta a Lucas Hernández, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Désiré Doué con Francia, además de Fabián Ruiz con España.

Dembélé luce con Francia y el PSG | Reuters/Winslow Townson

Manchester City tiene cuatro representantes en Inglaterra: James Trafford, Marc Guéhi, John Stones y Nico O’Reilly. Su lista se completa con Rayan Cherki en Francia y Rodrigo Hernández en España.

Aston Villa aparece después con cinco jugadores. Emiliano ‘Dibu’ Martínez representa a Argentina, Lucas Digne forma parte de Francia y Ezri Konsa, Morgan Rogers y Ollie Watkins están convocados con Inglaterra.

Chelsea y Crystal Palace tienen cuatro representantes

Chelsea y Crystal Palace cuentan con cuatro futbolistas cada uno. El conjunto de Londres tiene un jugador en cada semifinalista: Marc Cucurella con España, Malo Gusto con Francia, Enzo Fernández con Argentina y Reece James con Inglaterra.

Crystal Palace distribuye sus cuatro representantes entre tres selecciones. Yeremy Pino juega con España; Maxence Lacroix y Jean-Philippe Mateta pertenecen al equipo francés; y Dean Henderson forma parte de Inglaterra.

Posición Club Jugadores 1 FC Barcelona 10 2 Atlético de Madrid 9 3 Arsenal 8 4 PSG 6 4 Manchester City 6 6 Aston Villa 5 7 Chelsea 4 7 Crystal Palace 4

Barcelona, Atlético de Madrid y Arsenal reúnen en conjunto a 27 de los 104 futbolistas convocados por las cuatro semifinalistas. Detrás de ellos se encuentran Real Madrid, Athletic Club, Bayer Leverkusen, Bayern Munich, Marsella, Newcastle y Tottenham, cada uno con tres representantes.

Cabe destacar que para efectos de esta nota, se toma en cuenta a los clubes que aportaron de inicio al futbolista. Elementos como Marc Cucurella e Ibrahima Konaté se atribuyen al Chelsea y al Liverpool respectivamente, pese a su reciente fichaje con el Real Madrid. Mismo caso de Anthony Gordon, actual jugador del Barcelona pero quien contabiliza para el Newcastle.

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