Peloteando, en vivo | Lunes 13 de julio

Peloteando repasa la actualidad de la máxima fiesta del fútbol de cara a las semifinales; Argentina e Inglaterra y Francia ante España, dos emocionantes rivalidades en el méximo escenario

La competencia entra en su etapa decisiva y en Peloteando analizamos las semifinales, con cuatro selecciones a un paso del partido por el título. Inglaterra, Argentina, España, Francia y los últimos protagonistas de la competencia se preparan para dos encuentros que prometen máxima tensión, figuras internacionales y momentos que definirán el desenlace del torneo.

Además, revisamos las posibles alineaciones, las claves de cada partido, las probabilidades, los antecedentes y todo lo que necesitas saber antes de las semifinales. No te pierdas Peloteando, donde analizamos los encuentros más importantes, las últimas noticias y toda la actualidad del deporte con el equipo de Claro Sports.

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