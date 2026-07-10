A 10 años de la Euro 2016: Cristiano Ronaldo revive el primer título de Portugal que comparó con un Mundial

‘El Comandante’ no dejó pasar la fecha desapercibida y tras despedirse del Mundial 2026 aseguró que esa Euro tiene la misma dimensión de una Copa del Mundo

Portugal en el 2016 | MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP

Cristiano Ronaldo conmemoró este 10 de julio de 2026 el décimo aniversario de la Eurocopa conquistada por Portugal en Francia. El capitán compartió una fotografía del festejo con el trofeo y escribió “¡Una victoria de millones!”, diez años después de que el conjunto luso consiguiera el primer campeonato de su historia a nivel absoluto.

Uma vitória de milhões! pic.twitter.com/ZLOnMegl06 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 10, 2026

En aquel torneo, el camino portugués comenzó con tres empates en el Grupo F: 1-1 frente a Islandia, 0-0 contra Austria y 3-3 ante Hungría. Cristiano marcó dos goles y dio una asistencia en el último compromiso, resultado que permitió al equipo comandado, en ese entonces por Fernando Santos, avanzar como uno de los mejores terceros lugares.

Portugal superó 1-0 a Croacia en los octavos de final con un gol de Ricardo Quaresma durante el tiempo extra. En cuartos, empató 1-1 con Polonia, luego de las anotaciones de Robert Lewandowski y Renato Sanches, y consiguió el boleto a semifinales al imponerse 5-3 en la tanda de penaltis.

La selección portuguesa encontró su actuación más sólida frente a Gales. Cristiano Ronaldo abrió el marcador con un remate de cabeza y Nani amplió la diferencia para establecer el 2-0 que llevó a Portugal a su segunda final europea, 12 años después de la derrota sufrida ante Grecia en Lisboa.

En la final enfrentaron a Francia, sin embargo, ese partido del 10 de julio de 2016 cambió para Portugal cuando Cristiano sufrió una lesión en la rodilla tras un contacto con Dimitri Payet. El delantero intentó continuar con un vendaje, pero terminó por abandonar el campo en camilla a los 25 minutos. Francia generó oportunidades durante el tiempo regular, en el que André-Pierre Gignac estrelló un disparo en el poste antes de que el partido llegara al tiempo extra tras el 0-0.

Cristiano permaneció cerca del área técnica y acompañó a Fernando Santos con indicaciones para sus compañeros, dejando una de los mejores momentos del torneo. En el minuto 109, Éder recibió el balón fuera del área y venció a Hugo Lloris con un disparo que decidió el 1-0. Portugal levantó así su primer título y Ronaldo definió aquella noche como uno de los momentos más felices de su carrera.

Cristiano Ronaldo: “Para mí tiene la misma dimensión que un Mundial”

El título de Portugal en el 2016 tomó relevancia en los últimos días tras la eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026. Al terminar el partido, Cristiano confirmó que había disputado su última Copa del Mundo y aseguró que se marchaba tranquilo por lo realizado con la selección: “He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. El mayor título que gané en la selección fue la Euro 2016. Para mí, tiene la misma dimensión que un Mundial”, declaró.

El atacante disputó las seis Eurocopas celebradas entre 2004 y 2024, además de participar en seis Mundiales consecutivos entre Alemania 2006 y la edición de 2026. Su etapa incluye la Euro 2016 y las Ligas de Naciones de 2019 y 2025, los tres campeonatos obtenidos por Portugal durante su trayectoria internacional.

Te puede interesar: