¿Debió anularse el gol de Jude Bellingham ante Noruega? La FIFA explica la polémica por el cable de la Skycam

El balón golpeó un cable de la cámara aérea antes del empate de Inglaterra en los cuartos de final ante Noruega. La FIFA explicó la razón por la que no se anuló el tanto

Jude Bellingham empató el partido antes del descanso | Reuters

El empate de Inglaterra ante Noruega en los cuartos de final quedó rodeado de polémica por una acción que habría pasado inadvertida para el árbitro Clément Turpin y el VAR. Antes del gol de Jude Bellingham, el balón golpeó uno de los cables que sostienen la cámara aérea sobre el terreno de juego, una situación que, de acuerdo con el reglamento, debía provocar la interrupción inmediata del partido.

La acción ocurrió en el tiempo agregado del primer tiempo, cuando Inglaterra construyó el ataque que terminó con Bellingham dentro del área. El mediocampista del Real Madrid recibió un pase del sector izquierdo, superó a la defensa noruega y definió para colocar el 1-1, después de que Andreas Schjelderup había adelantado al conjunto escandinavo en el minuto 36.

Los jugadores de Noruega reclamaron al árbitro francés. El portero Ørjan Nyland incluso habría señalado hacia la parte superior del estadio para advertir sobre el contacto del balón con el cable, pero Turpin concedió el gol y el VAR tampoco intervino para revisar el origen de la jugada.

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¿Por qué debió anularse el gol de Jude Bellingham?

Las repeticiones mostradas durante el descanso permitieron observar que el balón cambió su trayectoria después de golpear el cable de la Skycam. El contacto se produjo antes de que Inglaterra recuperara la posesión y desarrollara la acción ofensiva que terminó con el tanto de Bellingham.

Mark Clattenburg, exárbitro de la Premier League, explicó que cualquier contacto del balón con un objeto externo obliga al colegiado a detener el juego. El inglés cuenta con experiencia internacional como árbitro FIFA y dirigió, entre otros partidos, la final de la Champions League y la final de la Eurocopa en 2016.

El punto central de la polémica está en que el cable de la cámara es considerado un elemento externo al juego. Por ello, una vez que el balón hizo contacto con la estructura de la Skycam, la acción debía detenerse y reanudarse conforme a las reglas, sin permitir que continuara la posesión que derivó en el empate inglés.

Sin embargo, ni el equipo arbitral en el terreno de juego ni los responsables del VAR sentenciaron el contacto.La jugada siguió,Inglaterra recuperó el balón y Bellingham terminó la acción con el 1-1 antes del descanso.

La FIFA explica la razón por la que no anularon el gol

La FIFA explicó que el primer gol de Inglaterra no fue anulado porque el sistema tecnológico del balón conectado no detectó que la pelota hubiera tocado el cable aéreo antes de la anotación. Según el comunicado oficial, el sensor del balón no registró ningún “pico” en el llamado heartbeat of the ball mientras la pelota estaba en el aire, lo que significa que no existió evidencia de contacto con el cable ni de una alteración en la trayectoria del balón.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

Con esa información, los árbitros mantuvieron la jugada válida y el tanto subió al marcador. La revisión se centró en determinar si el balón había cambiado su movimiento por un posible roce con la estructura superior del estadio, pero los datos del sistema tecnológico concluyeron que no hubo contacto detectable. Por esa razón, la acción continuó y el gol de Inglaterra fue confirmado oficialmente.

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