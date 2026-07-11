Resultados cuartos de final Mundial 2026: resumen, goles y marcadores del 11 de julio

Inglaterra derrota 2-1 a Noruega y se queda con el boleto a las semifinales; espera al ganador del Argentina vs Suiza

Jude Bellingham lleva a Inglaterra a las semifinales. | Reuters

El Mundial 2026 ya sólo tiene cinco equipos con vida en este momento, al conseguir Inglaterra su pase a las semifinales del torneo, uniéndose así a Francia y España en las semifinales, a la espera de saber lo que sucederá en el duelo entre Argentina y Suiza de esta noche, en el último enfrentamiento de cuartos de final. Después de un partido de poder a poder, los ingleses acabaron con las ilusiones noruegas para instalarse en las semifinales de la Copa del Mundo, aguardando a conocer a su rival.

Resultados de los cuartos de final del 11 de julio en el Mundial 2026

Noruega 1-2 Inglaterra

La selección de Inglaterra derrotó 2-1 a Noruega para avanzar a las semifinales del Mundial 2026. Jude Bellingham fue el encargado de conducir la victoria, al ser el anotador de los dos goles del triunfo ante un conjunto nórdico que terminó por desdibujarse en los tiempos extras.

Andreas Schjelderup aprovechó un descuido de la defensa para poner adelante a Noruega al minuto 36, pero en el tiempo de compensación del primer tiempo, apareció Bellingham para empatar el juego 1-1 al 45+2. La igualada se mantuvo en el segundo lapso sin movimiento, por lo que tuvieron que jugarse los tiempos extra. Al 93’, volvió a aparecer Jude para marcar el 2-1 que a la postre resultó definitivo.

Con este resultado, el equipo de los Tres Leones espera al ganador de la serie entre Argentina y Suiza, con la que se cerrarán las llaves de cuartos de final, para dejar definidos a los cuatro participantes en las semifinales de la Copa del Mundo.

Tiempos extra o penales: los criterios de desempate para clasificar a semifinales del Mundial 2026

En las fases de eliminación directa del Mundial tiene que existir un ganador, pues uno de los equipos debe conseguir el boleto a la siguiente ronda. Por ello, si el marcador termina igualado después de los 90 minutos reglamentarios, el partido continúa con tiempo extra.

A diferencia de algunos torneos en los que se define al ganador directamente desde los penaltis, en la Copa del Mundo se disputan dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Si después de esos 30 minutos adicionales el empate permanece, el encuentro se define desde la tanda de penaltis.

Cada selección inicia con cinco disparos desde el punto penal y, si al completar esa serie el marcador sigue igualado, los cobros continúan de manera alternada bajo el formato de muerte súbita, hasta que uno de los equipos consiga la ventaja definitiva.

Agenda del 11 de julio: los partidos del Mundial de este domingo

Todo está listo para que se jueguen las semifinales del Mundial 2026, las cuales se disputarán a media semana. La primera de ellas, entre Francia y España se llevará a cabo el próximo martes 14 de julio en el Estadio Dallas, en punto de las 13:00 horas de la Ciudad de México, mientras que en la segunda ya se encuentra instalado Inglaterra, esperando a conocer a su rival para el enfrentamiento que se llevará a cabo el miércoles 15. Por tal motivo, este domingo 12 de julio no hay actividad en la Copa del Mundo.

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