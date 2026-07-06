La Copa en tus Manos: post Portugal vs España y previo Estados Unidos vs Bélgica, en vivo

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El mejor análisis del post del partido de España vs Portugal y el previo al Estados Unidos vs Bélgica en La Copa en Tus Manos. Nuestros analistas te tendrán todos los detalles de lo ocurrido en el partido de octavos de final, así como las reacciones y todo lo acontecido en uno de los partidos más esperados del Mundial: la Portugal de Cristiano Ronaldo ante la España de Lamine Yamal. Además tendremos toda la previa del duelo entre Estados Unidos y Bélgica donde el cuadro de Pochettino buscará ser el único local que siga con vida en el torneo.

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