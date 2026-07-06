Mbappé explota contra los comentarios racistas de Celeste Amarilla, senadora de Paraguay: “Una mujer incompetente”

El partido de Paraguay y Francia del Mundial 2026 dejó una polémica en el país sudamericano por los comentarios en contra de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé recibe insultos racistas | Reuters

La victoria de Francia por 0-1 sobre Paraguay en los octavos de final del Mundial 2026 no puso fin a la tensión entre ambas naciones, ya que la polémica continuó fuera de la cancha tras una serie de declaraciones que generaron indignación. Los comentarios de la senadora paraguaya Celeste Amarilla, señalados por su contenido racista en contra de Kylian Mbappé, trascendieron la frontera guaraní y provocaron una fuerte reacción internacional. Frente a la controversia, este lunes 6 de julio la Federación Francesa de Fútbol emitió un pronunciamiento oficial para fijar su postura respecto a las declaraciones de la legisladora y expresar su respaldo al delantero francés.

“Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amarilla dirigidas contra Kylian Mbappé son totalmente abyectas e inaceptables. ¿Cómo se puede sostener un discurso así? Estas declaraciones constituyen un delito y son condenables. Deben ser perseguidas judicialmente aquí y en cualquier otro lugar. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) presentará una denuncia ante la fiscalía con el objetivo de iniciar acciones legales”, indica el comunicado de prensa. “La Federación expresa todo su apoyo a su capitán, a sus jugadores y, en general, a todas las víctimas de este tipo de declaraciones odiosas. Más que nunca, la FFF reafirma su compromiso de luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Estas palabras deshonran a quienes las pronuncian y a quienes las difunden. Los jugadores de la Selección de Francia representan a Francia; es nuestro país el que está siendo insultado”.

Kylian Mbappé también expresó su postura sobre las palabras de la senadora paraguaya a través de un texto en el que reprocha los comentarios en su contra: “Señora Celeste Amarilla. Usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa a Paraguay, ese país que ha demostrado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su imprudencia y su racismo descarado, el mundo entero ya ha olvidado la trayectoria y el esfuerzo histórico que sus jugadores han realizado durante este Mundial, para dar paso a una mujer incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan libertad para propagar su odio y su racismo por todo el mundo”.

¿Cuál es la polémica entre Kylian Mbappé y la senadora de Paraguay Celeste Amarilla?

La polémica entre Kylian Mbappé y la senadora paraguaya Celeste Amarilla surgió después de la eliminación de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026, encuentro que terminó con victoria francesa por 1-0. Tras el partido, la legisladora utilizó sus redes sociales para cuestionar la actitud del delantero galo, argumentando que no tuvo un gesto de cortesía hacia el arquero paraguayo Orlando Gill una vez concluido el compromiso.

Sin embargo, las críticas trascendieron rápidamente el ámbito deportivo debido al tono de las publicaciones de Celeste Amarilla, quien emitió comentarios considerados racistas y xenófobos contra el capitán francés. Las declaraciones provocaron una fuerte reacción internacional y llevaron a Kylian Mbappé a responder públicamente mediante un comunicado en el que calificó a la senadora como una persona “despreciable e indigna de su cargo”. Además, la controversia escaló al plano institucional después de que la Federación Francesa de Fútbol anunciara que emprenderá acciones legales por los insultos dirigidos a una de sus principales figuras.

¿Quién es Celeste Amarilla y qué publicó en redes sociales, tras la derrota de Paraguay ante Francia?

Celeste Amarilla es una senadora paraguaya perteneciente al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y una de las figuras más polémicas de la política de su país. A lo largo de su trayectoria se ha caracterizado por un estilo confrontativo, protagonizando diversas controversias públicas tanto con adversarios políticos como con integrantes de su propio partido. Su perfil mediático la ha convertido en una de las voces más controversiales dentro del Congreso paraguayo.

Después de la derrota de Paraguay ante Francia en el Mundial 2026, Celeste Amarilla publicó una serie de mensajes dirigidos a Kylian Mbappé que generaron una ola de críticas. En sus publicaciones lo calificó como un “camerunés colonizado” que “finge ser francés”, además de utilizar expresiones ofensivas relacionadas con su origen y su inteligencia. También lo describió como un “rico nuevo, prepotente y feo” e incluso sugirió que los futbolistas paraguayos debieron darle una bofetada tras el encuentro. Sus comentarios fueron ampliamente condenados por organizaciones deportivas, aficionados y autoridades del fútbol internacional debido a su contenido discriminatorio.

Gobierno de Paraguay rechaza las declaraciones de Celeste Amarillo contra Mbappé

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay emitió un comunicado de prensa para marcar distancia de las declaraciones realizadas por la senadora Celeste Amarilla, al señalar que sus expresiones no representan la postura ni el pensamiento oficial del Gobierno paraguayo. La Cancillería aclaró que las opiniones de la legisladora corresponden a una posición personal y que no deben interpretarse como una postura institucional del Estado.

“El Gobierno de la República del Paraguay deplora y rechaza las expresiones de la senadora Celeste Amarilla, dirigidas al capitán de la selección nacional de Francia, Kylian Mbappé, las cuales son contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve”, indica el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores. “El Gobierno del Paraguay reafirma su firme compromiso con la promoción de los derechos humanos, la igualdad y el respeto entre las personas, la lucha contra el racismo, la xenofobia, la intolerancia y toda manifestación de odio o discriminación. Asimismo, expresa su solidaridad con quienes pudieran haberse sentido afectados por dichas declaraciones y reitera su respeto hacia el Pueblo francés, con el cual el Paraguay mantiene una histórica relación de amistad, cooperación y entendimiento mutuo”.

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