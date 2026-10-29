Posibles alineaciones de Atlético Bucaramanga vs Deportivo Pasto por Liga BetPlay Dimayor 2026-II

El ‘Leopardo’ está a una sola victoria de asegurar su boleto a cuadrangulares semifinales.

Bucaramanga vs Pasto: posibles nóminas | Claro Sports

Hay alerta de clasificación. Atlético Bucaramanga tendrá la labor de volver a la victoria ante Pasto en el duelo pendiente por la quinta jornada. Lo hará ante un rival urgido de batacazos, ya que corre un riesgo grande de sellar el último lugar del campeonato.

El Leopardo dejó ir el invicto que tenía, además de firmar dos derrotas al hilo fuera de casa ante Boyacá Chicó y Santa Fe. Del otro lado, los Volcánicos dejaron en jaque al Deportes Tolima en visita a Ibagué. Esto debe saber rumbo al juego que será el próximo viernes en último turno.

Posible alineación del Bucaramanga para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; Nilson Castrillón, José Ortiz, José García; Aldaír Gutiérrez, Felix Charrupí, Fabry Castro, Fredy Hinestroza; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Luciano Pons. DT: Pablo Peirano.

Posible alineación del Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II

Así formaría Deportivo Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Fáiner Torijano, Nicolás Gil, Joyce Ossa; Hárrinson Mancilla, Enrique Serje, Franco Leys; Diego Chávez, Mayer Gil y Jonathan Perlaza. DT: Diego Merino.

¿Cómo y dónde ver al Bucaramanga vs Pasto por la Liga BetPlay Dimayor 2026-II?

Este duelo, válido por la quinta fecha, tendrá su pitazo inicial el viernes 30 de octubre a partir de las 8:05 p.m. (hora COL). Win Sports y Win+ Fútbol transmitirán las emociones del cotejo, así como Win Play vía streaming.

Últimos cinco partidos de Atlético Bucaramanga

26.10.2026 | Independiente Santa Fe 2-1 Bucaramanga | Fecha 14.

23.10.2026 | Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga | Fecha 16.

18.10.2026 | Bucaramanga 1-1 América de Cali | Fecha 15.

13.10.2026 | Bucaramanga 1-1 Águilas Doradas | Fecha 7.

04.10.2026 | Bucaramanga 3-1 Junior | Fecha 13.

Últimos cinco partidos del Deportivo Pasto

25.10.2026 | Deportes Tolima 0-1 Deportivo Pasto | Fecha 16.

22.10.2026 | Atlético Nacional 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 14.

19.10.2026 | Deportivo Pasto 0-1 Alianza | Fecha 15.

04.10.2026 | Deportivo Pasto 0-0 Fortaleza | Fecha 13.

25.09.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto | Fecha 12.

¿Quiénes serán los árbitros del juego?

Árbitro central: Steven Camargo (Bogotá).

Steven Camargo (Bogotá). Asistente 1: Andrés Martínez (Bogotá).

Andrés Martínez (Bogotá). Asistente 2: Wilson Ortiz (Norte de Santander).

Wilson Ortiz (Norte de Santander). Cuarto árbitro: Julián Ayala (Santander).

Julián Ayala (Santander). VAR: Keiner Jiménez (Cesar).

Keiner Jiménez (Cesar). AVAR: Johan Castro (Bogotá).

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