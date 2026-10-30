San Luis vs Atlas en vivo el partido de la jornada 15 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Las mejores acciones del duelo a disputarse desde el Estadio Alfonso Lastras, solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO

San Luis Vs Atlas, en vivo

¡Bienvenidos a la fiesta de la Liga MX!

Buenas tardes damas y caballeros. El Atlético de San Luis y Atlas pondrán en juego tres puntos que pueden modificar su panorama rumbo a la Liguilla del Apertura 2026. El encuentro abrirá la actividad de la jornada 15 este viernes 30 de octubre en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, con los potosinos en busca de meterse entre los ocho primeros y los rojinegros intentando acercarse a la clasificación.

San Luis llega después de vencer 1-0 al Atlante, resultado que le permitió mantenerse en la pelea por los puestos de fase final. Ahora tendrá la oportunidad de sumar ante su afición y dar otro paso hacia la zona que entrega boletos a la Liguilla.

Atlas atraviesa una situación distinta en la clasificación. Los rojinegros ocupan el cuarto lugar con 24 puntos y vienen de derrotar 4-3 al Puebla. Una victoria en territorio potosino los acercaría a la clasificación y les permitiría conservar su posición entre los equipos que actualmente están en la parte alta.

No te pierdas las mejores acciones del duelo entre San Luis y Atlas dentro de la fecha 15 del Apertura 2026 de la Liga MX solo por Claro Sports y nuestro tradicional MINUTO A MINUTO.

¿A qué hora juega San Luis vs Atlas y dónde ver hoy 30 de octubre la jornada 15 de la Liga MX 2026?

El partido entre Atlético de San Luis y Atlas se disputará este viernes 30 de octubre, en el arranque de la jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro tendrá como sede el Estadio Libertad Financiera.

La transmisión por televisión estará disponible a través de ESPN, mientras que los aficionados también podrán seguir el encuentro mediante Disney+ en streaming. Para consultar el desarrollo del partido por internet, se contará con la cobertura minuto a minuto.

Alineaciones San Luis vs Atlas, al momento: así salen al partido del Apertura 2026

Estas son las alineaciones probables a manejar por la dirección técnica del San Luis y del Atlas en tierras potosinas.

Atlético de San Luis: Gibran Lajud, Aldo Cruz, Eduardo Aguila, Robson Bambu, Anderson Duarte, Sebastien Salles-Lamonge, Oscar Macias, Roman Torres, Rafa Llorente, Felipe Mora y David Rodríguez.

Atlas: Camilo Vargas, Jorge Sánchez, Adonis Frias, Manuel Capasso, Jorge Rodríguez, Elias Montiel, Paulo Ramirez, Kevin Zenon, Luis Esteves, Florian Florian y Ryan Mmaes.

Antecedentes San Luis vs Atlas, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

El historial reciente favorece a Atlas. En los últimos 15 enfrentamientos entre ambos equipos, los rojinegros consiguieron nueve victorias, mientras que San Luis ganó cuatro partidos y se registraron dos empates.

Este antecedente coloca a los tapatíos con ventaja en los enfrentamientos recientes, aunque el duelo de este viernes tendrá como escenario la casa del conjunto potosino y ambos llegan con una victoria en su partido anterior.

San Luis derrotó 1-0 al Atlante en su compromiso más reciente, mientras que Atlas superó 4-3 al Puebla, por lo que los dos equipos buscarán prolongar su momento en la jornada 15.

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Los antecedentes recientes entre ambos equipos colocan a Atlas como el conjunto con ventaja en los enfrentamientos directos, con nueve triunfos en los últimos 15 partidos frente a los cuatro de San Luis.

Sin embargo, la clasificación presenta un escenario diferente: los rojinegros ocupan el cuarto lugar con 24 puntos, mientras que San Luis busca aprovechar la localía para acercarse a los ocho primeros.

El partido representa una oportunidad para ambos. Atlas puede dar un paso hacia la Liguilla con una victoria, mientras que San Luis tiene la posibilidad de meterse en la zona de clasificación si consigue los tres puntos en el inicio de la jornada 15.