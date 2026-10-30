¿Qué pasó con Inés Gómez Mont y por qué fue detenida en Florida, Estados Unidos?

La FGR confirmó que existe una orden de aprehensión vigente por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada

La exconductora será puesta a disposición de las autoridades | IG: inesgomezmont

Inés Gómez Mont fue detenida este viernes 30 de octubre en Miami, Florida, luego de permanecer fuera del alcance de las autoridades mexicanas desde 2021. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó el aseguramiento y señaló que fue posible a partir del intercambio de información con el gobierno de Estados Unidos.

La dependencia informó que la exconductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. La FGR adelantó que proporcionará más información sobre el caso, por lo que todavía no se han detallado públicamente todas las circunstancias de la detención.

¿Quién es Inés Gómez Mont y dónde fue detenida este 30 de octubre?

Inés Gómez Mont es una exconductora de televisión mexicana que desarrolló buena parte de su trayectoria en TV Azteca. Participó en espacios como Ventaneando, Los 25+ y Venga la Alegría, antes de alejarse de la televisión.

La FGR confirmó que fue asegurada en Miami, Florida, como resultado de la colaboración e intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses. Gómez Mont era buscada por la justicia mexicana desde 2021, cuando se emitieron órdenes de aprehensión relacionadas con las investigaciones en su contra y de su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga.

La detención ocurrió poco más de un mes después de que se informara sobre la cancelación de las fichas rojas de Interpol de Gómez Mont y Álvarez Puga. El 30 de septiembre, Claudia Sheinbaum señaló que el gobierno mexicano pediría explicaciones y buscaría la reactivación de las alertas, debido a que las órdenes de aprehensión en México continuaban vigentes.

Hasta el momento, no se han informado oficialmente las condiciones exactas de la detención ni el procedimiento que seguirá en Estados Unidos. Tampoco se ha precisado públicamente cuándo podría comenzar un eventual proceso de extradición a México.

La #FGRinforma que, derivado del intercambio de información con el Gobierno de los Estados Unidos de América, este día, en Miami, Florida, fue asegurada Inés “N”, quien cuenta con una orden de aprehensión vigente en nuestro país, por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada. Más adelante, daremos mayor información — FGR México (@FGRMexico) October 30, 2026

¿De qué se le acusa a Inés Gómez Mont? Esto es lo que se sabe

Las investigaciones contra Gómez Mont se remontan a 2019 y posteriormente derivaron en órdenes de aprehensión. El caso está relacionado con un presunto esquema financiero en el que se habrían utilizado empresas para simular operaciones y triangular recursos. Entre los delitos señalados en el expediente se encuentran delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, además de la defraudación fiscal equiparada mencionada por la FGR al confirmar su detención.

De acuerdo con las investigaciones difundidas por las autoridades, el caso está relacionado con contratos públicos vinculados con servicios de seguridad penitenciaria. La cifra señalada en las indagatorias asciende a alrededor de 2 mil 950 millones de pesos, aunque la situación jurídica de Gómez Mont corresponde a acusaciones que deberán continuar su proceso ante las autoridades competentes.

En 2021, la FGR obtuvo las órdenes de aprehensión contra Gómez Mont y Álvarez Puga, mientras ambos permanecieron fuera de México. Posteriormente, en 2023, la pareja obtuvo un amparo relacionado con su inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera y en 2025 se informó sobre el cumplimiento de una resolución judicial para reanudar sus servicios financieros.

La detención de este 30 de octubre abre una nueva etapa en el caso. La FGR confirmó que existe una orden de aprehensión vigente y que la captura ocurrió en Miami, pero todavía se espera información oficial sobre el procedimiento que seguirá Gómez Mont en Estados Unidos y los pasos que podrían tomarse para atender el proceso judicial pendiente en México.