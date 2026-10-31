FC Juárez vs Querétaro en vivo el partido de la jornada 15 de la Liga MX: resultado y goles hoy, Apertura 2026

Los Gallos siguen peleando por un lugar en la Liguilla; mientras que los Bravos ya están eliminados de la competencia

FC Juárez vs Querétaro, en vivo el partido de la Liga MX | Claro Sports

¿A qué hora juega FC Juárez vs Querétaro y dónde ver hoy 30 de octubre la jornada 15 de la Liga MX 2026?

FC Juárez recibirá a Querétaro este viernes 30 de octubre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un encuentro correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026. Los aficionados podrán seguir el partido en vivo por Azteca 7, FOX y FOX ONE, de acuerdo con la programación oficial de la Liga MX.

Antecedentes FC Juárez vs Querétaro, marcadores y últimos resultados en la Liga MX

Querétaro tiene ventaja en el historial de enfrentamientos contra FC Juárez en los torneos cortos de la Liga MX. Ambos equipos se han enfrentado en 16 ocasiones, con un balance de ocho victorias para los Gallos Blancos, tres triunfos para los Bravos y cinco empates, sin considerar los compromisos correspondientes a la Copa MX. Además, el conjunto queretano registra 25 goles a favor y 14 en contra.

Los números también favorecen a Querétaro cuando juega como visitante, pues ha conseguido cuatro victorias, dos empates y dos derrotas en ocho visitas a FC Juárez. Por su parte, los Bravos buscarán romper una racha de tres enfrentamientos consecutivos sin vencer a los Gallos Blancos, luego del empate registrado en el Clausura 2026 y las derrotas sufridas durante los torneos Apertura y Clausura 2025.

Estos son los últimos cinco enfrentamientos en Liga MX:

Querétaro 1-1 FC Juárez | Jornada 7 | Clausura 2026

FC Juárez 1-2 Querétaro | Jornada 17 | Apertura 2025

FC Juárez 0-2 Querétaro | Jornada 17 | Clausura 2025

Querétaro 1-2 FC Juárez | Jornada 15 | Apertura 2024

Querétaro 1-0 FC Juárez | Jornada 12 | Clausura 2024

Pronósticos y momios: ¿Quién es favorito para ganar el partido del Apertura 2026?

Querétaro parte como favorito para conseguir la victoria ante FC Juárez en la jornada 15 del Apertura 2026, de acuerdo con los momios proporcionados. Los Gallos Blancos presentan una cuota de +120, mientras que un triunfo de los Bravos se cotiza en +210 y el empate en +255. Los antecedentes también respaldan al conjunto visitante, que ha ganado tres de sus últimos cinco enfrentamientos ante el equipo fronterizo.

¡Bienvenidos!

Hola amigos y amigas de Claro Sports, gracias por seguir el minuto a minuto del partido entre FC Juárez y el Querétaro en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en duelo correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Un duelo entre dos clubes con distintos contrastes de cara a la recta final del certamen.

Los Bravos llegan a este compromiso como el primer club eliminado de la competencia, ya que solo suma cinco puntos en lo que va de la temporada. Incluso hizo historia al ser el equipo en registrar la peor racha dentro de los torneos cortos de la Liga MX, ya que acumuló ocho derrotas al hilo.

Por su parte, los Gallos tienen aún posibilidades para clasificarse a la Liguilla, ya que de momento están en la novena posición de la tabla general con 20 puntos, por lo que deberá sumar la mayor cantidad de unidades posibles para colarse entre los primeros ocho lugares de la competencia.