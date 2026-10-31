Los colombianos ponen el ritmo del fútbol europeo

Luis Javier Suárez, Luis Díaz y Camilo Durán, lideran el ranking de sudamericanos más influyentes en Europa durante este 2026.

Luis Javier Suárez, delantero de Colombia / Reuters/Sam Navarro.

Este 2026 ha sido toda una montaña rusa de emociones para la Selección Colombia. Desde la clasificación al Mundial 2026, el desempeño en la cita orbital y los retiros de James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina de la ‘tricolor’, todo es incertidumbre para el futuro del balompié ‘cafetero’. No obstante, ya van apareciendo quiénes deberían tomar la batuta del liderazgo futbolístico para este nuevo ciclo.

Luis Javier Suárez, quien por ahora no ha logrado mostrar todo su potencial con la amarilla, azul y roja. Luis Díaz, quien aunque no tuvo el Mundial deseado, no deja de ser lo mejor de Colombia. Y, el nuevo talento emergente, Camilo Durán. Estos tres futbolistas, justamente todos en la ofensiva, son los llamados a volver a traer el gol y la esperanza para lo que será la Copa América 2028 y las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030.

El delantero samario no para de hacer goles y ser la auténtica figura del Sporting de Lisboa. Por su parte, el guajiro de 29 años, a pesar de que no comenzó del todo enchufado la temporada 2026-2027 tenían un gran colchón de rendimientos, goles y asistencias del curso pasado. Ahora bien, la gran novedad ha sido Camilo Durán, quien no solamente se llevo todas las miradas con el Qarabag de Azerbaiyán, sino que sus cinco goles en Champions League le valieron para que el Celtic de Escocia se hiciera con sus servicios.

Los colombianos son los sudamericanos más influyentes de Europa

Dicho eso, Transfermarkt ha revelado el ranking de jugadores sudamericanos más influyentes de Europa en el 2026. Para sorpresa de muchos, tres colombianos se quedan con el primer, segundo y tercer lugar del escalafón. Luis Javier Suárez, Luis Díaz y Camilo Durán, se instalaron por encima de los brasileños Raphinha y Vinicius Jr, entre otros.

Colombia lidera el ranking | Transfermarkt

Lo de Luis Javier Suárez ha sido completamente espectacular con la camiseta del Sporting de Lisboa. Un jugador que venía como el máximo goleador de la Segunda División del Fútbol de España, no le ha pesado para nada la camiseta de uno de los clubes más grandes de Portugal. En los 10 meses que van del 2026 acumula 37 participaciones en goles en 39 partidos jugados. Una media de casi un gol por partido.

A pesar de que después del Mundial 2026, Luis Díaz, no era el jugador favorito para los hinchas colombianos. Es innegable su gran importancia en el Bayern Munich de Alemania. Pues, aunque no tuvo su mejor inicio de temporada en el 2026-2027, a lo largo del presente año tiene 35 participaciones en goles en 40 juegos disputados.

Por último, pero no menos importante. Camilo Durán, la nueva carta de la Selección Colombia, se quedó con el tercer puesto de los sudamericanos más influyentes en Europa del 2026. 33 participaciones en goles en 40 partidos, lo han consagrado como el nuevo talento emergente de los colombianos más importante de la actualidad.

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