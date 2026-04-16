Liv Golf 2026 Mexico City Ronda 1, en vivo

Sigue el inicio de la competencia con las estrellas internacionales buscando la cima desde el día uno

La capital mexicana se viste de gala para recibir una nueva edición del LIV Golf, donde los mejores exponentes del circuito mundial se reúnen para desafiar el campo con su innovador formato de juego. En esta primera ronda, la estrategia y la precisión serán fundamentales para aquellos que buscan posicionarse en la parte alta de la tabla desde los primeros hoyos, enfrentando las condiciones únicas de altura de la Ciudad de México. Los capitanes de equipo y los jugadores individuales saltan al green con la presión de sumar puntos vitales para la clasificación general. La atmósfera vibrante y el nivel de competencia prometen una jornada inaugural llena de ‘birdies’ y momentos espectaculares, marcando el ritmo de lo que será un fin de semana histórico para el deporte en nuestro país.

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