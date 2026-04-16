AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk en vivo Conference League 2026: ¿quién gana la vuelta de cuartos de final hoy 16 de abril?

Sigue el partido del AZ, con el mexicano Mateo Chávez como titular, en busca del boleto a las semifinales de la Conference League

AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk en vivo hoy la Conference League 2026 | Claro Sports

El AZ Alkmaar del mexicano Mateo Chávez va por la épica en la UEFA Conference League, buscando remontar en el partido de vuelta de los cuartos de final ante el Shakhtar Donetsk, y seguimos el partido en directo por Claro Sports.

El Shakhtar lleva a la vuelta con ventaja de 3-0, por lo que el AZ tendrá que hacer una remontada histórica para acceder a las semifinales. La ventaja es que juegan en casa, el AZ Stadion en Países Bajos.

¿A qué hora juegan AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk hoy 16 de abril en la UEFA Conference League 2026?

El partido entre el AZ y el Shakhtar será del primer turno de este jueves 16 de abril. El silbatazo inicial está pactado para las 18:45 horas, tiempo local, 10:45 de la CDMX y Centroamérica, 11:45 de Panamá.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver los cuartos de final de la Conference League?

El partido entre el AZ Alkmaar y el Shakhtar Donetsk lo puedes seguir en vivo para Centroamérica por la multiplataforma de Claro Sports, además de por ESPN en México.

Alineaciones confirmadas AZ Alkmaar vs Shakhtar Donetsk

El mexicano Mateo Chávez será titular para el partido de vuelta de la Conference. Es su regreso al XI inicial en este torneo desde la vuelta del repechaje. Estos son las alineaciones:

AZ ALKMAAR: Zoet, Maikuma, Dekker, Weslley Patati, Sadiq, Chávez, Ichihara, van Duijl, Sín, Meerdink, Boogaard.

Zoet, Maikuma, Dekker, Weslley Patati, Sadiq, Chávez, Ichihara, van Duijl, Sín, Meerdink, Boogaard. SHAKHTAR DONETSK: Riznyk, Bondar, Newertton, Pedro Henrique, Isaque, Tobías, Kaua Elias, Matviyenko, Ocheretko, Nazaryna, Alisson Santana.

UEFA Conference League 2026: criterios de desempate

En todos los torneos de clubes de la UEFA, el reglamento cambió hace par de años y ya no valen los goles de visitante. Para avanzar, hay que ganar el marcador global, pero si hay empate en el tiempo regular, habrían tiempos extra. En caso de mantenerse la igualdad en el marcador global, se procede a la tanda de penaltis.

Situación que favorece al AZ Alkmaar, que tiene que ganar por tres tantos de diferencia para ir a la prórroga (3-0, 4-1, 5-2…) o por cuatro para pasar a la siguiente ronda.

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