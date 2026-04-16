Millonarios y América de Cali sacan la cara por Colombia en los torneos internacionales

Millonarios y América de Cali han sido los únicos equipos colombianos que han ganado en torneo internacional este año.

Millonarios y América de Cali, colombianos con victorias internacionales | Vizzor

No ha sido un buen arranque de fase de grupos para los equipos colombianos. Independiente Santa Fe, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima y Deportivo Independiente Medellín, no han podido ganar en la Copa Libertadores de América. No obstante, Millonarios y América de Cali, ya lo lograron en la Copa Sudamericana.

Esta tercera semana del mes abril, significó el desarrollo de la segunda jornada de la fase de grupos de los torneos internacionales. Todos los equipos colombianos en ‘La Novia de América’ tuvieron su primera salida en condición de visitante y los resultados no fueron los deseados.

Junior de Barranquilla cayó ante Cerro Porteño por la mínima diferencia. Deportes Tolima se vio superado por tres goles a uno ante Nacional de Uruguay e Independiente Santa Fe tuvo un terrible segundo tiempo ante Corinthians que lo dejo abajo en el marcador por dos goles a cero.

Millonarios y América de Cali cumplen en la Copa Sudamericana

Por su parte, en el segundo campeonato de clubes más importante del continente, Millonarios y América de Cali, sacaron la cara por el Fútbol Profesional Colombiano. Los ‘escarlatas’ tuvieron un primer tiempo bastante dubitativo, pero lograron revertir las cosas y ganar por dos goles a uno ante Alianza Atlético de Perú en Cali.

Mientras que, Millonarios en el último tramo de su encuentro encontró la primera victoria continental de esta fase de grupos. Carlos Darwin Quintero remató de media distancia y le dio el triunfo por la mínima diferencia a los ‘embajadores’ ante Boston River de Uruguay.

Así las cosas, todos los equipos en contienda internacional ya han visto lo que es empatar y perder. Pero, los únicos que además de estos resultado ya saborearon la gloria de la victoria continental son América de Cali (único equipo que no ha perdido) y Millonarios.

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