Millonarios y América no solo ganan en cancha: también suman fuerte premio económico

Las victorias de Millonarios y América en la Sudamericana no solo suman en lo deportivo, también incrementan su bolsa de premios con millonarias cifras entregadas por Conmebol.

Jugadores de América celebrando | VizzorImage.

Millonarios y América de Cali lograron las primeras victorias para los equipos colombianos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Aunque ambos conjuntos tuvieron que trabajar más de la cuenta, consiguieron resultados clave que los mantienen firmes en la competencia internacional.

Millonarios sufrió, pero ganó en El Campín

En el estadio El Campín, Millonarios se impuso 1-0 ante Boston River en un partido disputado y con pocas diferencias en el marcador. El único gol del compromiso fue obra de Carlos Darwin Quintero, quien apareció en el momento clave para darle los tres puntos al conjunto bogotano.

El equipo ‘Embajador’ tuvo dominio por tramos del encuentro, pero le costó reflejarlo en el marcador. A pesar de las dificultades, logró sostener la ventaja hasta el final y asegurar una victoria importante en casa.

América de Cali también sumó de a tres

Por su parte, América de Cali consiguió un valioso triunfo 2-1 frente a Alianza Atlético de Perú. Los goles del conjunto escarlata fueron anotados por el ecuatoriano Daniel Valencia y Yeison Guzmán, este último desde el punto penalti.

El equipo vallecaucano mostró carácter para quedarse con el resultado en condición de local, en un partido donde también tuvo que exigirse para asegurar los tres puntos en la fase de grupos.

Premios económicos tras las victorias

Además del impacto deportivo, ambos clubes recibieron un incentivo económico por sus triunfos. Millonarios y América sumaron un bono de 125 mil dólares por cada victoria, lo que equivale a más de 450 millones de pesos colombianos.

Este premio se suma a los 1’800.000 dólares (más de 6.500 millones de pesos) que cada equipo ya había asegurado solo por participar en esta instancia del torneo continental.

En comparación, los premios en la Copa Libertadores son significativamente más altos. Cada victoria en fase de grupos otorga 340 mil dólares, es decir, más de 1.200 millones de pesos colombianos.

Sin embargo, ningún equipo colombiano ha logrado sumar triunfos en esa competencia en lo corrido de la actual edición, en la que participan Junior, Independiente Santa Fe, Independiente Medellín y Deportes Tolima.

Balance positivo para el fútbol colombiano

Con estos resultados, Millonarios y América no solo suman en la tabla, sino que también aportan al balance económico de sus campañas internacionales. Ambos equipos ahora buscan mantener el ritmo para seguir avanzando en la Copa Sudamericana y consolidar el protagonismo colombiano en el torneo.

Te puede interesar: