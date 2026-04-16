Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Colorado Rapids vs Inter Miami

Con nuevo entrenador, Inter Miami jugará en el estadio de los Broncos de Denver ante el Colorado Rapids. Conoce cuándo es y cómo mirar el partido

¿Dónde mirar Inter Miami vs Colorado Rapids de la MLS 2026? | Claro Sports

Por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, Leo Messi viaja a Denver para medirse al Colorado Rapids en la jornada 8 de la MLS, tras una semana llega de cambios en el Inter Miami.

Javier Mascherano dejó el puesto de director técnico, por lo que Guillermo Hoyos estará al frente de las ‘garzas’ para el duelo del sábado 18 de abril. Como ha sucedido en otras visitas de Messi, cambiaron el partido de sede, a un estadio grande de la NFL, por lo que se jugará en el Empower Field at Mile High, la casa de los Broncos, no Dick’s Sporting Goods Park de Commerce City, el campo habitual del Rapids.

Colorado Rapids vs Inter Miami: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El partido entre Colorado Rapids e Inter Miami se jugará el sábado 18 de abril. El silbatazo inicial será a las 14:30 horas tiempo local y del centro de México, 16:30 de Miami y 17:30 de Buenos Aires. Como todos los juegos de la MLS, se puede seguir por Apple TV.

Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y Colorado Rapids?

Inter Miami llega a la jornada 8 como tercer lugar de la Conferencia Este, con 12 puntos y solo una derrota en lo que va de la temporada, pero el camino ha tenido sus particularidades. Jugaron los primeros cinco encuentros fuera de casa, previo a la inauguración de su nuevo estadio, pero no pudieron ganar en los dos últimos juegos, ya en el Nu Stadium.

Colorado Rapids también ha tenido un inicio con altibajos. Acumula 12 puntos, producto de cuatro victorias y tres derrotas. En casa, ganó sus tres partidos, marcando 12 goles, con solo tres puntos más en condición de visitante para ser sextos en la Conferencia Oeste.

MLS 2026: Momios, pronósticos y quién es el favorito para ganar el Colorado Rapids vs Inter Miami, según la IA

Le preguntamos a ChatGPT por sus picks para este partido entre Inter Miami y Colorado Rapids. Este es el análisis y pronóstico de la inteligencia artificial:

Colorado Rapids, jugando en casa, siempre es un equipo difícil de vencer debido a su fortaleza defensiva y capacidad de controlar el ritmo del partido. Sin embargo, Inter Miami, con su poder ofensivo y jugadores clave que pueden marcar la diferencia, tiene más capacidad para imponer su estilo de juego y aprovechar cualquier desajuste en la defensa de los Rapids. Si Miami logra mantener el control de la posesión y explotar los espacios en las transiciones, debería salir con los tres puntos, a pesar de la dureza del entorno fuera de casa. Pronóstico: gana Inter Miami.

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