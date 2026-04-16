Jesse Carrasquedo encuentra nuevo camino en Europa con Motopark para la Euroformula Open 2026

El guanajuatense se une al Team Motopark para la Euroformula Open 2026, tras destacarse en la Eurocup-3 y Fórmula 3, buscando consolidarse en Europa.

El piloto de Escudería Telmex-Telcel da un nuevo paso | @motopark.group

Jesse Carrasquedo ya tiene nuevo destino para la temporada 2026. El piloto de Escudería Telmex-Telcel fue confirmado por Team Motopark para disputar la Euroformula Open, una categoría que arranca este fin de semana en Portimão, Portugal, y que representa una nueva oportunidad para seguir escalando dentro del automovilismo europeo. La noticia fue confirmada tanto por Escudería Telmex Telcel como por la propia Euroformula.

La incorporación no llega por casualidad. Carrasquedo viene de un 2025 sólido en la Eurocup-3, campeonato en el que terminó en el quinto lugar general, firmó cuatro podios y consiguió dos victorias, resultados que lo colocaron como uno de los prospectos mexicanos más interesantes en la escalera rumbo a categorías mayores. Ese rendimiento fue uno de los argumentos más fuertes para abrirle la puerta en 2026.

Además de ese quinto sitio en la Eurocup-3, el joven originario de León, Guanajuato, también tuvo roce con la Fórmula 3. El mexicano de 18 años disputó dos rondas de la temporada 2025 de F3 con Hitech TGR, una experiencia que le permitió medirse en un entorno de mayor exigencia y sumar kilómetros en una categoría clave dentro del desarrollo de pilotos jóvenes.

Su trayectoria reciente explica por qué Motopark apostó por él. Jesse ha competido en distintas series de Fórmula 4, incluyendo campeonatos en Dinamarca, Italia, España, NACAM y Emiratos Árabes Unidos, además de pasos por la Eurocup-3 y la FRECA. Esa variedad de escenarios le ha dado rodaje en circuitos, formatos y contextos distintos, algo valioso para un serial europeo que exige adaptación inmediata.

Presencia mexicana

La llegada de Carrasquedo también refuerza la presencia mexicana en la parrilla. De acuerdo con la Euroformula, Jesse es el cuarto piloto mexicano inscrito en la serie este año y el tercero dentro de la escudería alemana, una señal clara de que el talento nacional sigue encontrando espacio en campeonatos formativos del continente. Motopark, además, aparece como uno de los equipos con mayor presencia en la categoría para este curso.

El propio piloto dejó claro el enfoque con el que asume este nuevo reto. “Es un placer estar en este coche y lo daré todo para conseguir buenos resultados”, dijo Carrasquedo tras hacerse oficial su incorporación. La frase resume bien el momento del mexicano: un corredor joven, con respaldo, experiencia internacional y la necesidad de traducir todo eso en resultados constantes desde el arranque de campaña.

El calendario no dará margen para una adaptación larga. La temporada 2026 de la Euroformula Open comienza del 17 al 19 de abril en Portimão, y después visitará escenarios como Spa, Misano, Hungaroring, Paul Ricard, Hockenheimring, Monza y Barcelona-Catalunya. En otras palabras, Carrasquedo entrará de inmediato a una agenda exigente, en pistas reconocidas y frente a rivales con más tiempo dentro del serial.

Para Jesse, este movimiento puede ser determinante. Motopark le ofrece una plataforma competitiva en un campeonato europeo que suele funcionar como vitrina, mientras que para el automovilismo mexicano representa otra historia a seguir en la ruta hacia categorías de mayor alcance. Después de un 2025 con resultados que llamaron la atención, 2026 se perfila como el año para confirmar que Carrasquedo no solo tiene proyección, sino también argumentos para sostenerla en pista.

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