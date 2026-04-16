Celta vs Friburgo en vivo Europa League 2026: quién gana la vuelta de cuartos de final hoy 16 de abril

El equipo español va por la heroíca en busca de llegar a las semifinales.

Celta vs Friburgo, partido en vivo y en directo | Claro Sports

El Celta recibe al Friburgo en el Abanca Balaídos en un duelo decisivo por el pase a las semifinales de la UEFA Europa League 2025-2026, con todo por definirse tras el contundente 3-0 de la ida a favor del conjunto alemán. El equipo de Claudio Giráldez está obligado a protagonizar una noche perfecta para revertir la eliminatoria, mientras que los visitantes llegan con la tranquilidad de la ventaja, pero conscientes de que el fútbol europeo en Galicia nunca es sencillo. Aquí te contamos el minuto a minuto en vivo, con todas las incidencias del partido.

Desde el pitazo inicial, te llevaremos cada detalle del encuentro: goles, cambios, tarjetas, jugadas clave y todo lo que ocurra en el césped, en una cobertura completa de este duelo de cuartos de final. El Celta intentará apelar a la épica ante su gente, mientras el Friburgo buscará administrar la ventaja y sellar su clasificación. Sigue con nosotros el desarrollo en vivo de un partido que promete intensidad, emociones y un final abierto hasta el último minuto.

¿A qué hora juegan Celta vs Friburgo hoy jueves 16 de abril en Europa League?

El encuentro Celta vs Friburgo está programado para las 10:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo y dónde ver cuartos de final de la Europa League?

El partido entre el Celta y Friburgo lo puedes seguir en vivo para Centroamérica por la multiplataforma de Claro Sports, además de por DisneyPlus Premium en México.

Alineaciones del Celta vs Friburgo, al momento

Las alineaciones confirmadas del Celta de Vigo vs Friburgo son las siguientes:

Celta de Vigo: Ionut Radu; Yoel Lago, Javi Rodríguez, Marcos Alonso; Oscar Mingueza, Matías Vecino, Ilaix Moriba, Javi Rueda; Fer López, Ferran Jutglà y Borja Iglesias. DT: Claudio Giraldez.

Friburgo: Noah Atubolu; Philipp Treu, Matthias Ginter, Philipp Lienhart, Jordy Makengo; Maximilian Eggstein, Johan Manzambi; Jan-Niklas Beste, Yuito Suzuki, Vincenzo Grifo; e Igor Matanovic. DT: Julian Schuster.

Europa League: criterios de desempate

En la UEFA Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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