LIV Golf 2026 Virginia, Estados Unidos en vivo: Ronda 1

El Maaden LIV Golf Virginia 2026 inicia el 7 de mayo en Virginia, con Rahm y DeChambeau como favoritos. Sigue la cobertura en Claro Sports.

El Maaden LIV Golf Virginia 2026 regresa a Estados Unidos, trayendo consigo la emoción del mejor golf del mundo. Este jueves 7 de mayo da inicio la Ronda 1, que se llevará a cabo en el imponente Trump National Golf Club Washington DC, ubicado en Sterling, Virginia. Este evento marca el regreso de la liga a suelo estadounidense en plena mitad de temporada, con un campo de 57 jugadores, 13 equipos y comodines, que competirán en 72 hoyos bajo el formato de salida simultánea.

La expectativa crece debido a la gran competencia que se avecina: Jon Rahm llega en su mejor momento, tras haber ganado en Ciudad de México, mientras que Bryson DeChambeau sigue siendo uno de los principales rivales de Rahm en la clasificación. Además, este torneo tiene un ingrediente especial, ya que en esta semana se definirán las exenciones directas al US Open, lo que aumenta la presión sobre los jugadores desde el primer tiro.

No te pierdas la oportunidad de seguir la Ronda 1 en vivo a través de Claro Sports, ya que el clima se perfila como un factor determinante, con lluvias y vientos que exigirán máxima precisión en el juego. El campo será un verdadero desafío para los competidores, ubicado a la orilla del río Potomac. Este es el comienzo de una competencia donde está en juego mucho más que puntos: los jugadores lucharán por prestigio y por asegurar su lugar en los principales torneos del circuito. ¡No te lo puedes perder, porque esto es mucho más que golf, es un verdadero espectáculo de alto nivel!

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