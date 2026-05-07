Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk, en vivo: transmisión partido de vuelta en semifinales de la Conference League 2026

Siga todas las emociones del compromiso que definirá un finalista en la competición UEFA.

¡Ya todo está listo! Se abre el telón de las semifinales de vuelta en la Conference League. Este jueves se conocerán la cita cumbre que disputará el título en el Estadio Municipal de Breslávia. Ahora será el turno de Crystal Palace y Shakhtar Donetsk, dos de los elencos más fuertes que han tenido una destacada actuación en el reciente torneo.

El Palace llega con una ventaja de 3-1 frente al equipo dirigido por Arda Turan. Aún no hay nada definido, pues dos anotaciones separan a ambas escuadras del anhelado boleto. Del otro lado, competirán el Estrasburgo de Francia y el Rayo Vallecano de España, que conforman la otra llave semifinal.

¿A qué hora inicia la transmisión del Crystal Palace vs Shakhtar Donetsk hoy jueves 7 de mayo?

La transmisión del cotejo iniciará a partir de las 12:00 horas (MEX) para México y Centroamérica. Importante anotar que el partido se llevará a cabo por la señal multiplataforma de Claro Sports en esta zona de Latinoamérica.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

De mantenerse el 3-1, lógicamente el boleto se lo lleva el Crystal Palace. Los ucranianos necesitan una victoria de dos goles para forzar el tiempo extra y mantener viva la esperanza por llegar a la final. Cabe recordar que no existe norma del gol visitante. Si llega a ganar el Shakhtar Donetsk por 0-3, firma la voltereta en la serie y accede a la cita cumbre.

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