Alberto Lati, los retos y sus mejores anécdotas en Claro Sports

Lati destaca por contar historias olímpicas, su crítica al fútbol mexicano y su defensa de la sensibilidad humana ante la IA

El periodista se consolida como talento exclusivo de Claro Sports | Claro Sports

Alberto Lati es una de las caras visibles de Claro Sports, transformando la crónica deportiva en un ejercicio de antropología cultural y humana. Su enfoque no reside únicamente en el resultado o el marcador, sino en la pasión por contar historias que trascienden las fronteras del estadio. Para Lati, cada cobertura es una oportunidad de tender puentes entre realidades diversas a través del deporte, utilizando la comunicación como una herramienta de unión global.

Su metodología de trabajo es lo que lo distingue de cualquier otro comunicador: la máxima humildad combinada con una preparación obsesiva y detallada. Lati no se conforma con los datos técnicos; se sumerge en la literatura, la política y los idiomas locales para ofrecer un contexto que solo alguien con su curiosidad intelectual puede brindar. Esta dedicación le permite narrar con la misma solidez una inauguración lluviosa en el Sena que los entresijos sociales de un mundial en tierras lejanas, siempre buscando el ángulo que nadie más ha visto.

Travesías olímpicas y el rigor del terreno

Desde los Juegos de Rio 2016 hasta la reciente magia de Paris 2024, su trayectoria es un catálogo de momentos históricos vividos desde la primera línea. Alberto recuerda con especial énfasis la complejidad de Tokyo 2020, donde la pandemia obligó a reinventar el periodismo con micrófonos de largo alcance y un distanciamiento físico que desafiaba la calidez humana propia de su estilo. A pesar de la incertidumbre global y el miedo al contagio, su compromiso fue llevar la esencia del esfuerzo atlético a cada hogar.

En su paso por diversas ediciones mundialistas y olímpicas, ha demostrado que la televisión tradicional debe evolucionar para no morir. El reto actual, según comenta, es captar la atención de una audiencia que consume contenido en ráfagas de tres segundos, como ocurre con la generación de TikTok. Para él, el gran desafío es lograr que esas nuevas generaciones se detengan ante una historia bien contada que tenga alma y rigor periodístico, evitando los caminos fáciles y la superficialidad del clic instantáneo.

La experiencia en Paris 2024 representó una culminación de estilo, donde la lluvia y la música de bandas como Phoenix o Gojira se mezclaron con la épica deportiva. Lati describe la clausura como un momento sumamente especial, donde la estética francesa y la emoción del relevo hacia Los Angeles marcaron un hito en su carrera. Para él, estar bajo un plástico protegiendo la cámara mientras la tormenta caía era parte del encanto de estar en el frente de batalla, cumpliendo con su deber informativo.

El futuro de los medios

Al analizar el futuro de la comunicación, Alberto Lati es un firme defensor de la sensibilidad humana frente a la inteligencia artificial. Aunque reconoce que la tecnología debe ser una herramienta para la eficiencia y la inmediatez, insiste en que nada puede sustituir el trabajo de campo y la mirada crítica del periodista. En Claro Sports, ha encontrado una plataforma que se adelantó al futuro, consolidando un modelo donde el espectador elige qué y cómo ver el deporte en la palma de su mano.

El liderazgo dentro de la empresa ha sido fundamental para mantener una estabilidad basada en valores y principios compartidos por todo el equipo. Alberto destaca que la visión de la organización ha permitido que el canal sea un ejemplo mundial en la proyección de los Juegos Olímpicos, demostrando que al público sí le importa el deporte de alta calidad. Esta filosofía de no buscar la “superioridad moral”, sino simplemente ensalzar lo que representa el deporte para el continente, es lo que ha cimentado su éxito.

Actualidad del fútbol mexicano

Sin embargo, su mirada no es complaciente cuando se trata de la actualidad del fútbol mexicano, al cual señala por su alarmante falta de seriedad en la estructura. Critica duramente la cultura de las excepciones que matan las reglas, mencionando que en México los intereses de los clubes a menudo pasan por encima de la selección nacional. Para Lati, es inaudito que existan conflictos de intereses que no se ven en ligas de élite, donde las reglas son sagradas y no dependen de favores personales entre directivos.

El periodista concluye que para que el balompié nacional avance, se debe terminar con el hábito de saltarse los reglamentos establecidos por conveniencia propia. Su motivación sigue intacta: estar siempre listo para el próximo desafío, preparándose con antelación para contar la siguiente gran hazaña. Para Alberto, el periodismo en Claro Sports es un compromiso inquebrantable con la verdad y la capacidad de seguir emocionándose con cada relato humano que el deporte le permite descubrir.

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