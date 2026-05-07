Lucas González vive su noche soñada con el Tolima en Libertadores

El estratega del ‘Pijao’ fue ovacionado en el Murillo Toro después de una pletórica actuación ante Nacional de Uruguay.

Lucas González dice vivir su mejor noche como entrenador | Vizzor

El Deportes Tolima picó en punta y orquestó una noche digna de destacar. La escuadra dirigida por Lucas González venció con autoridad por 3-0 a Nacional de Uruguay, lavándose la cara después de lo que fue ese primer duelo contra el ‘Bolso’ en Montevideo. Segunda victoria al hilo para la escuadra cafetera en la Copa Libertadores.

Victoria gratificante en todo sentido. Tolima llegó a 7 puntos y marca la ventaja en el grupo B a la espera de lo que ocurra entre Coquimbo Unido y Universitario. El triunfo llevó a que la primera opción de clasificar sea la del ‘Vinotinto y Oro’.

Y uno de los protagonistas de la noche fue Lucas González. El estratega ha protagonizado otra noche de alto valor en el conjunto de Ibagué, llegando al punto de recibir la ovación de los aficionados en el Manuel Murillo Toro. Por supuesto, el gesto no pasó desapercibido.

La ovación del Murillo Toro a Lucas González después de la goleada del @cdtolima a @Nacional en Copa Libertadores.



El ‘Pijao’ es líder del grupo B con 7 puntos 🔥🇨🇴 pic.twitter.com/LFc2DRtuRC — @JuanCapera27 (@juancapera27) May 7, 2026

La gratificación en rueda de prensa lo dice todo. El técnico admitió haber cumplido uno de sus sueños como entrenador, frente a un rival de peso histórico como Nacional y con la ovación de la gente que asistió al estadio. Sin embargo, dejó claro que aún no se ha ganado nada.

“Desde niño siempre sueñas con dirigir a un equipo que pueda competir en Copa Libertadores, y afortunadamente el sueño se cumplió muy rápido en un club muy hermoso. Aprovecho para darle las gracias al presidente por la oportunidad. (…) Mi principal ilusión era hacer que los hinchas se sintieran orgullosos de este equipo”, indicó de entrada.

“El ambiente que se vivió esta noche fue espectacular. La forma como me agradecen a mí al finalizar el partido, creo que es con lo que sueña todo entrenador. Pasó una noche que recordaré por siempre. Es de lo más bonito que he vivido en mi carrera como entrenador”, complementó.

Tolima sigue en carrera. Después de disputar cuartos de final de Liga, ante Pasto, le espera su visita ante Coquimbo Unido el 19 de mayo a las 5:00 p.m. (hora COL). La última jornada, en Perú, será frente a Universitario el 26 de mayo a las 7:30 de la noche.

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