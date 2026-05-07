Shakira desde el Maracaná presenta Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026: escúchala aquí

La trayectoria de Shakira en los Mundiales la convirtió en un ícono musical del fútbol, especialmente tras el éxito global de “Waka Waka en Sudáfrica 2010.

Shakira hará la canción del Mundial | Pablo PORCIUNCULA / AFP.

El Mundial de 2026 cada vez está más cerca y continúan apareciendo novedades alrededor de la gran cita del fútbol. Este jueves 7 de mayo se conoció que la canción ‘Dai Dai’, de Shakira, será el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de sus redes sociales, la artista barranquillera confirmó la fecha de lanzamiento del tema que acompañará el torneo más importante del fútbol mundial. Con un corto video y un mensaje grabado desde el estadio Maracaná, la intérprete de ‘Hips Don’t Lie’ anunció que la canción estará disponible a partir del próximo 14 de mayo.

“Desde el Estadio Maracaná, aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Disponible el 14/5. ¡Estamos listos!”, escribió la cantante colombiana.

Dai Dai, canción oficial del Mundial 2026: así la presentó Shakira desde el Maracaná

A través de sus redes sociales, Shakira presentó la canción oficial del Mundial 2026. La cantante barranquillera volverá a ponerle voz a un tema de una Copa del Mundo, reafirmando su histórica relación con el torneo más importante del fútbol.

En el video promocional, grabado en el estadio Maracaná, la artista aparece luciendo una camiseta amarilla y pantalón corto azul, en alusión al uniforme de Brasil. Además, comparte escena con varios bailarines y balones de fútbol mientras interpreta algunos fragmentos de ‘Dai Dai’.

Canciones oficiales para el Mundial 2026: lista

Para el Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, la FIFA presentó el álbum oficial FIFA Sound, una producción marcada por la diversidad de ritmos y sonidos internacionales. Entre las canciones principales anunciadas a comienzos de 2026 destacan “Lighter”, interpretada por Jelly Roll y Carín León; “Por Ella”, de Belinda junto a Los Ángeles Azules; y “Echo”, tema de Daddy Yankee en colaboración con Shenseea.

Lighter: Jelly Roll, Carín León y Cirkut.

Por Ella: Belinda y Los Ángeles Azules.

Echo: Daddy Yankee y Shenseea.

Somos Más: Carlos Vives, Wisin, Emilia y Xavi.

Zamani & Makani: Parte del álbum oficial de FIFA Sound.

Shakira en los Mundiales: ¿En qué otras Copas del Mundo ha cantado la canción oficial?

Shakira ha construido una relación histórica con las Copas del Mundo, dejando una huella imborrable en el torneo más importante del fútbol. La artista estuvo presente en tres ediciones consecutivas de la cita mundialista —2006, 2010 y 2014— y se consolidó como uno de los grandes íconos musicales asociados al campeonato.

Aunque únicamente “Waka Waka (This Time for Africa)” fue elegida como canción oficial de una Copa del Mundo, las presentaciones de la barranquillera en ceremonias de apertura y clausura terminaron convirtiéndose en momentos inolvidables para millones de aficionados alrededor del planeta. Con sus interpretaciones y su energía en el escenario, Shakira logró unir música y fútbol en una de las asociaciones más recordadas en la historia de los Mundiales.

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