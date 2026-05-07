Estrasburgo vs Rayo Vallecano, en vivo: transmisión partido de vuelta de las semifinales de la Conference League 2026

Estrasburgo recibe al Rayo Vallecano en la vuelta de semifinales de la Conference League 2026. El Rayo avanza con empate o victoria, Estrasburgo necesita remontar

El Rayo Vallecano visita al Racing de Estrasburgo este jueves 7 de mayo con una ventaja mínima, pero valiosa, en la vuelta de las semifinales de la UEFA Conference League 2025-26. El equipo de Íñigo Pérez ganó 1-0 en la ida disputada en Vallecas, gracias al gol de Alemão al minuto 54, resultado que dejó abierta la eliminatoria rumbo a la final.

La serie llega al Stade de la Meinau con el conjunto español arriba en el marcador global, aunque sin margen para especular. Estrasburgo necesita remontar ante su afición, mientras que el Rayo puede avanzar con un triunfo o empate. El ganador de esta eliminatoria enfrentará en la final al vencedor del cruce entre Crystal Palace y Shakhtar Donetsk.

¿A qué hora inicia la transmisión del Estrasburgo vs Rayo Vallecano hoy 7 de mayo?

La transmisión del Estrasburgo vs Rayo Vallecano inicia este jueves 7 de mayo a las 13:00 horas, tiempo del centro de México. El partido corresponde a la vuelta de las semifinales de la Conference League 2026 y se jugará en el Stade de la Meinau, en Estrasburgo, Francia.

Para México y Centroamérica, el encuentro podrá seguirse a través de la multiplataforma de Claro Sports, de acuerdo con la programación de las semifinales de vuelta de la Conference League. En Estados Unidos, el duelo está previsto por Paramount+ y VIX, mientras que en Argentina y Colombia estará disponible por Disney+.

Transmisión para Centroamérica

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

Los criterios de desempate de la Conference League establecen que, si los dos equipos terminan empatados en goles después de los dos partidos, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos. Si la igualdad se mantiene después de la prórroga, el boleto a la siguiente ronda se definirá en tanda de penaltis, conforme al reglamento de la UEFA para la temporada 2025-26.

Con el 1-0 global a favor del Rayo Vallecano, el equipo español clasifica si gana o empata en Francia. Estrasburgo avanzará directamente si gana por dos o más goles de diferencia en los 90 minutos. Si Estrasburgo gana por un gol, la eliminatoria quedará igualada en el global y se jugará tiempo extra; si persiste el empate, habrá penaltis.

El gol de visitante no funciona como criterio de desempate, por lo que un 2-1, 3-2 o cualquier triunfo por un gol de Estrasburgo no le daría la clasificación directa al club francés. En todos esos escenarios, la serie quedaría empatada y tendría que resolverse con prórroga o penaltis, según lo que ocurra después de los 180 minutos reglamentarios.

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