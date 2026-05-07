Aston Villa vs Nottingham Forest, en vivo: transmisión partido de vuelta de las semifinales de la Europa League 2026

El Forest llega al Villa Park con la ventaja de un gol tras ganar el duelo de ida y suma 10 partidos sin conocer la derrota y buscará sellar su pase a la final

¡Todo por la gloria europea! Aston Villa y Nottingham Forest se juegan la final en Villa Park

Hoy, el Villa Park será el escenario de una batalla épica por un lugar en la final de la UEFA Europa League. El Aston Villa, que llega con la presión de una derrota 1-0 en la ida, tiene todo por ganar ante su afición. Pero enfrente está el Nottingham Forest, que logró una ventaja crucial gracias a un penalti de Chris Wood en el minuto 71. Con un equipo liderado por el experimentado Unai Emery, el Villa tiene la misión de dar vuelta a la eliminatoria, mientras que el Forest sueña con una histórica clasificación. ¿Logrará el Aston Villa remontar o el Nottingham Forest se hará con el boleto a la final? La emoción está garantizada.

¿A qué hora inicia la transmisión del Aston Villa vs Nottingham Forest hoy 7 de mayo?

La transmisión comienza a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, con el silbatazo inicial a las 13:00 horas. Sigue la acción en vivo desde Villa Park a través de Claro Sports para México y Centroamérica.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League y quién clasifica?

Si el marcador global está empatado al finalizar los 180 minutos, los criterios de desempate son tiempo extra y, si es necesario, una tanda de penales. El equipo que logre superar esta eliminatoria será el que obtenga el pase a la final de la UEFA Europa League.

No te pierdas este increíble duelo lleno de emoción, en donde el Aston Villa luchará con todo en casa, mientras que el Nottingham Forest intentará dar la sorpresa y sellar su clasificación a la gran final. ¡La UEFA Europa League está en su punto más alto!

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