¡Por el boleto al Mundial y los Olímpicos! México ya conoce a sus rivales del Premundial sub 20

El torneo de la Concacaf se llevará acabo del 24 de julio al 9 de agosto en territorio azteca y la selección mexicana llega como vigente campeona del certamen

La selección mexicana sub 20 ya conoce a sus rivales | Imago7

México ya conoce a los rivales que enfrentará en el Premundial sub 20 de la Concacaf 2026, que se llevará a cabo del 24 de julio al 9 de agosto de 2026 en territorio mexicano. Este torneo es de gran relevancia para la selección nacional, ya que, además del título regional, servirá como clasificatorio para la Copa del Mundo sub 20 2027 en Azerbaiyán y Uzbekistán, así como para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Al jugarse en casa, México tendrá la ventaja de la localía, pero también la presión de asegurar su clasificación a ambos torneos internacionales, con un equipo juvenil con mucho potencial. Durante el sorteo oficial realizado en Miami este jueves 7 de mayo, las 12 selecciones participantes fueron distribuidas en tres grupos:

Grupo A Estados Unidos Cuba El Salvador Haití

Grupo B México Guatemala Costa Rica Antigua y Barbuda

Grupo C Honduras Panamá Canadá Jamaica



¿Cuántos boletos se reparten para el Mundial sub 20?

El Premundial sub 20 Concacaf 2026 otorgará un total de cuatro boletos para la Copa del Mundo sub 20, que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán en 2027. Los equipos que lleguen a las semifinales de este torneo clasificarán directamente al Mundial. Esto significa que las selecciones que lleguen hasta las últimas instancias de la competencia tendrán la oportunidad de medirse contra las mejores selecciones juveniles del mundo. Para la selección mexicana, serpa un reto importante al quedar fuera de la cita mundialista en el 2023, por lo que este torneo representa una oportunidad clave para mostrar su talento y consolidarse en la élite del fútbol juvenil mundial.

El único boleto a los Olímpicos

Además de la clasificación al Mundial sub 20, el Premundial también otorgará un único boleto para los Juegos Olímpicos de Los Angeles 2028. Este es uno de los premios más codiciados del torneo, y la selección que logre conquistar este lugar lo tendrá asegurado para representar a la región en los próximos Juegos Olímpicos.

En caso de que Estados Unidos gane el Premundial sub 20, el boleto olímpico será otorgado al subcampeón. Esto se debe a que la selección estadounidense ya tiene su lugar asegurado en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 como país anfitrión, por lo que no necesita el boleto a través del torneo.

Este boleto olímpico tiene una importancia simbólica y práctica también para México, que tampoco logró clasificar a la justa de Paris 2024 y fue precisamente en este torneo donde mantiene altas las expectativas, ya que ganaron la medalla de oro en Londres 2012.

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