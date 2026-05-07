Friburgo vs Braga, en vivo: transmisión partido de vuelta de semifinales de la Europa League 2026

El equipo alemán quiere remontar la serie tras la caída en Portugal.

¡¡¡Bienvenidos a la transmisión de Friburgo vs Braga!!! La UEFA Europa League 2025-2026 entra en su etapa decisiva y este jueves se conocerá a un finalista del torneo cuando Friburgo reciba al Braga en el Europa-Park Stadion por el partido de vuelta de las semifinales. El encuentro, que promete tensión y emociones de principio a fin, podrá seguirse en vivo para toda Centroamérica a través de la transmisión de Claro Sports, en una serie que sigue completamente abierta tras lo ocurrido en Portugal.

El conjunto alemán intentará aprovechar su localía para remontar el 2-1 sufrido en la ida y mantener vivo el sueño europeo. El equipo dirigido por Julian Schuster dejó buenas sensaciones pese a la derrota, especialmente por el descuento de Vincenzo Grifo y la actuación del arquero Noah Atubolu, quien incluso detuvo un penal clave. Del otro lado, Braga llega con ventaja y confianza luego de haber dominado varios tramos del primer partido gracias al control del balón y el liderazgo de figuras como João Moutinho y Pau Víctor. Los portugueses saben que un gol podría cambiar completamente el panorama de una semifinal que promete definirse hasta el último minuto.

¿A qué hora inicia la transmisión del Friburgo vs Braga hoy jueves 7 de mayo?

La transmisión del Friburgo vs Braga comenzará a las 13:00 horas. El duelo corresponde a la vuelta de las semifinales de la Europa League y definirá al clasificado a la gran final de la competencia.

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Europa League 2026 y quién clasifica?

En la Europa League, las eliminatorias de fase final se definen a dos partidos (ida y vuelta), y el equipo que tenga el mejor marcador global es el que avanza a la siguiente ronda. En caso de empate en el global, ya no existe el criterio de gol de visitante, por lo que el partido se va a tiempos extra. Si la igualdad persiste, la clasificación se define mediante tanda de penales. De esta manera, el equipo que logre imponerse en el marcador total tras ambos encuentros será el que avance a las semifinales del torneo.

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