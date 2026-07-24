Lucas Herbert mantiene el paso perfecto y toma el control rumbo al fin de semana en LIV Golf UK

El australiano amplió su ventaja a cuatro golpes, mientras Carlos Ortiz y Abraham Ancer se ubicaron T12 con -6 tras 36 hoyos

Lucas Herbert mantiene la cima en el Reino Unido | Reuters

Lucas Herbert confirmó su extraordinario momento. El australiano firmó una segunda ronda de 66 golpes (-6) para llegar a 17 bajo par y convertirse en el hombre a vencer de cara al fin de semana del LIV Golf UK, donde además, Ripper GC se mantuvo al frente de la clasificación por equipos.

Después de abrir el torneo con un espectacular 61, Herbert volvió a responder bajo presión en una jornada menos explosiva, pero igual de efectiva. El australiano supo recuperar terreno durante los últimos nueve hoyos para ampliar a cuatro impactos su ventaja sobre Bryson DeChambeau, quien terminó el día como único segundo lugar con 13 bajo par.

Herbert vive el mejor momento de su carrera. El fin de semana pasado lideró la segunda ronda y finalizó en la sexta posición en The Open, luego de pasar más de dos años sin conseguir superar el corte en un Major. Ahora, ese impulso parece haberlo trasladado al circuito LIV, donde vuelve a llegar como el líder absoluto rumbo a las rondas decisivas.

Detrás del australiano aparece Bryson DeChambeau, quien volvió a firmar una ronda sólida de 67 golpes (-5) para mantenerse en plena pelea por el título. El estadounidense ha encontrado regularidad en las últimas semanas y buscará descontar terreno durante el fin de semana para presionar al líder.

El favorito local, Tyrrell Hatton, también continúa en la conversación. El inglés entregó una tarjeta de 68 golpes (-4) para colocarse tercero con 10 bajo par, respaldado por el apoyo del público británico, aunque reconoció que todavía no ha encontrado su mejor nivel con el putter, especialmente en los intentos de izquierda a derecha.

México, presente entre los candidatos

La pelea por el título continúa muy abierta, con Byeong Hun An y Harold Varner III compartiendo la cuarta posición con 9 bajo par, mientras Cameron Smith, Peter Uihlein, Marc Leishman y Dean Burmester marchan con 8 bajo par, aún con posibilidades de acercarse al liderato durante el fin de semana.

La representación mexicana también dejó sensaciones positivas tras los primeros 36 hoyos. Carlos Ortiz y Abraham Ancer terminaron empatados en la duodécima posición con un acumulado de 6 bajo par, manteniéndose dentro del grupo que buscará escalar posiciones durante las dos rondas restantes y cerrar el torneo entre los protagonistas.

En la clasificación por equipos, Ripper GC reafirmó su dominio con un acumulado de 37 bajo par gracias al gran momento de Herbert, además del aporte de Cameron Smith, Marc Leishman y Travis Smyth. Crushers GC ocupa el segundo lugar con 28 bajo par, mientras Legion XIII es tercero con 19 bajo par antes del inicio del fin de semana, cuando comenzará la verdadera batalla por el campeonato.

Clasificación individual tras la segunda ronda de LIV Golf UK

Pos. Jugador Score 1 Lucas Herbert -17 2 Bryson DeChambeau -13 3 Tyrrell Hatton -10 T4 Byeong Hun An -9 T4 Harold Varner III -9 T6 Cameron Smith -8 T6 Peter Uihlein -8 T6 Marc Leishman -8 T6 Dean Burmester -8 T10 Caleb Surratt -7 T10 Anirban Lahiri -7 T12 Richard T. Lee -6 T12 Charles Howell III -6 T12 Abraham Ancer -6 T12 Adrian Meronk -6 T12 Carlos Ortiz -6

Clasificación por equipos tras la segunda ronda de LIV Golf UK

Pos. Equipo Score 1 Ripper GC -37 2 Crushers GC -28 3 Legion XIII -19 4 Southern Guards GC -12 5 Majesticks GC -9 6 Cleeks Golf Club -8 T7 Torque GC -7 T7 4Aces GC -7 T9 RangeGoats GC -2 T9 Fireballs GC -2 T9 Korean Golf Club -2 T12 HyFlyers GC -1 T12 OKGC -1

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