Posible XI de Monterrey vs Pachuca: Sergio Canales regresa a la titularidad

El español busca reencontrarse con el gol, ya que no anota desde la fecha nueve, cuando los Rayados derrotaron a Querétaro

Sergio Canales volverá al cuadro titular de Nico Sánchez | Imago7

Monterrey se jugará una de sus últimas cartas para llegar a la Liguilla del Clausura 2026, cuando reciba en el Gigante de Acero a los Tuzos del Pachuca en la jornada 15, partido en el que está obligado a sacar los tres puntos y que también marcará el regreso del español Sergio Canales a la titularidad.

A pesar de que durante la última semana no fue contemplado entre los jugadores titulares, finalmente en la práctica previa al duelo ante los hidalguenses sí fue considerado para ir de inicio en la alineación trabajada por el argentino Nicolás Sánchez y su cuerpo técnico, después de que fue relegado a la banca en la jornada anterior para medirse al Atlas en Guadalajara.

La alineación de Rayados para ir en busca de tres puntos clave ante los Tuzos del Pachuca en Monterrey estará conformada por el arquero Luis Cárdenas, además de una línea de cuatro defensores integrada por Ricardo Chávez, Stefan Medina, Carlos Salcedo y Gerardo Arteaga.

Para el partido ante los Tuzos, en el mediocampo estará de vuelta la dupla conformada por el español Oliver Torres junto a Fidel Ambriz. Por el costado derecho fue colocado en los entrenamientos Jesús ‘Tecatito’ Corona y por el izquierdo el argentino Luca Orellano, quien no ha terminado por destacar en el fútbol mexicano después de 14 jornadas disputadas.

En el ataque, la principal novedad es el regreso de Sergio Canales, quien tendrá como acompañante al delantero serbio Uros Durdevic, quien ante los hidalguenses buscará regresar a la senda del gol para ayudar a Monterrey a conseguir sus objetivos principales dentro de la competencia.

Por su parte, los de Hidalgo pasan por un buen momento en el torneo, ya que suman seis compromisos al hilo sin perder en el torneo. Por lo que Esteban Solari mantendría su cuadro base para enfrentar a La Pandilla y seguir sumando unidades que lo mantengan en los primeros lugares de la tabla general.

En la portería saldría con Carlos Moreno, quien estaría acompañado por sus defensores con una línea de cuatro con Carlos Sánchez y Guamerucito García por las laterales; mientras que en la central estarán Eduardo Bauermann y Sergio Barreto. En el medio campo, como contenciones estarán Christian Rivera y Pocho Guzmán, quien recientemente marcó un hat-trick y más adelante estarían Robert Kennedy, Elías Montiel y Oussama Idrissi. Como centro delantero estará únicamente Salomón Rondón.

Rayados recibe a Pachuca en el Gigante de Acero en la jornada 15 del Clausura 2026, partido programado para disputarse el sábado 18 de abril a las 19:05 horas, tiempo del centro del país.

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