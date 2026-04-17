¿Miguel Herrera será técnico del Atlante? Félix Fernández lo “desea”

El exportero habría dejado entrever que el ‘Piojo’ podría tomar las riendas de los Potros el próximo semestre

El Piojo, un histórico de los azulgrana | Imago7

El futuro del banquillo de los Potros del Atlante se ha convertido en tema de conversación dentro del análisis deportivo, luego de que en Claro Sports por W Radio se abordara la posibilidad de un cambio en la dirección técnica. Durante la mesa de debate participaron Alejandro Orvañanos, Daniela Cohen, Antonio Moreno y Félix Fernández, quienes intercambiaron puntos de vista sobre el perfil que podría asumir el cargo en el equipo azulgrana.

En medio del análisis, Félix Fernández dejó abierta la posibilidad de que Miguel Herrera tenga nuevo destino en el corto plazo. El exguardameta señaló que el entrenador mexicano podría volver pronto a la actividad, lo que generó diversas interpretaciones sobre cuál sería su siguiente paso dentro del fútbol nacional.

Al ser cuestionado directamente sobre la opción de que Herrera llegue al Atlante, Fernández evitó confirmarlo de forma directa, aunque dejó ver su postura. “Es deseo”, respondió, sin profundizar en detalles, pero dejando abierta la puerta a un posible vínculo entre el técnico y la institución.

El comentario tomó mayor fuerza cuando agregó una reflexión que llamó la atención dentro de la mesa. “Si se juntan las energías de las cuatro personas, puede ser posible”, expresó, en referencia a los participantes del debate, lo que alimentó la conversación sobre un posible escenario que involucre al estratega con los Potros.

🚨¿EL PIOJO HERRERA SERÁ DT DEL ATLANTE?🚨@Felixatlante12 soltó un posible BOMBAZO😅

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Más adelante, en el intercambio con Antonio Moreno, Félix Fernández fue más puntual sobre el tema y reconoció que Miguel Herrera encajaría dentro de los perfiles considerados por el club. “Sería un candidato natural”, afirmó, al referirse a la posibilidad de que el exseleccionador nacional pueda tomar las riendas del Atlante en el futuro cercano.

Por ahora, el equipo no ha hecho oficial ninguna decisión sobre su próximo entrenador, pero las declaraciones dentro del programa colocan el nombre de Miguel Herrera dentro del entorno del club. La discusión refleja el interés que genera el posible movimiento y deja abierta la expectativa sobre lo que pueda ocurrir en los próximos días.

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